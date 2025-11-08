Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de noviembre de 2025

HOSPITAL CLÍNICO REFUERZA LLAMADO A LA PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO POR VIRUS RESPIRATORIOS

En Magallanes, al igual que en el resto del país. ​

WhatsApp Image 2025-11-06 at 20

En Magallanes, al igual que en el resto del país, durante la última semana se ha observado un aumento importante de los casos de influenza A, situación que pone en alerta al sector salud de la región e insta a la comunidad magallánica a retomar las medidas de prevención y autocuidado.

De acuerdo a la vigilancia Regional Enfermedades Respiratorias correspondiente a semana epidemiológica N°44 (26 de octubre al 01 de noviembre), se registró una positividad que alcanzó el 35,7%, predominando la circulación de influenza A con un 61,9%.

En este sentido, desde el Hospital Clínico de Magallanes, la subdirectora médica Dra. Francisca Sanfuentes, expresó que, “durante el último mes, hemos tenido un aumento de la circulación viral que se ha reflejado en el aumento de consultas respiratorias de todos los grupos de edades en nuestro servicio de urgencia. Estas infecciones respiratorias están dadas principalmente durante este periodo por virus Influenza A, que representa el principal virus que se encuentra circulando en nuestra región y en ese sentido es importante reforzar el llamado a la comunidad al buen uso de la Red Asistencial, el privilegiar las consultas en el servicio de urgencia del Hospital cuando se trata de cuadros más graves, y también utilizar la red de urgencia de Atención Primaria, los SAPU, SAR, donde los cuadros respiratorios también pueden ser evaluados y atendidos si no tienen estos criterios ciertos de gravedad”.

De igual forma, la subdirectora de HCM, invito a la comunidad a reforzar las medidas de autocuidado. “Medidas que ya sabemos, que conocemos, como el lavado de manos, ventilación de espacios y recordar que el uso de la mascarilla es algo que sabemos que sirve, entonces el promoverla y utilizarla cuando tenemos síntomas respiratorios para evitar contagiar a otras personas”, puntualizó la Dra. Sanfuentes.

Por su parte, el Dr. Rodrigo Muñoz, infectólogo del establecimiento, confirmó que hace 3 a 4 semanas se está viendo un aumento del pic de influenza. “Hasta el momento la circulación sigue bastante elevada, conllevando en la semana previa a hospitalizaciones con infecciones bastante graves en varios grupos o en casi todos los grupos de edad. Y, además, mucha consulta en servicio de urgencia, lo que se ha traducido en tiempos de espera más prolongados, como en la época invernal”, indicó el Dr. Muñoz.

Señalando el infectólogo que, si bien la campaña invierno terminó, aún existe disponibilidad de vacunas contra la influenza en los distintos centros de salud, para aquellas personas que no se inocularon durante el periodo de campaña.  “Si uno recibió la vacuna durante el año, la verdad es que no es necesario volver a vacunarse, la protección de la vacuna, aunque haya sido hace unos 4 o 5 meses, todavía se mantiene. Así que la verdad es que una revacunación no es necesaria y, además de eso, existe un registro en los centros, así que probablemente alguien va a solicitar una revacunación, no va a poder acceder tampoco, por lo que solo es válida la posibilidad de vacunarse a las personas que no fueron vacunas durante este año”, acotó el médico infectólogo.

Medidas de prevención y autocuidado:

·        Limpie y desinfecte superficie

·        Ventile sus espacios.

·        No fume dentro del hogar.

·        Lave sus manos frecuentemente

·        Al toser, tápese la boca con el antebrazo.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Leer Más

Ambos municipios desarrollan desde hace meses un intercambio de experiencias en materia ambiental y de prevención del delito.


Ambos municipios desarrollan desde hace meses un intercambio de experiencias en materia ambiental y de prevención del delito.


LC 4
nuestrospodcast
DSC01456

TABSA Y ROTARY CLUB CELEBRAN A LOS MEJORES COMPAÑEROS 2025 CON NAVEGACIÓN POR LA BAHÍA DE PUNTA ARENAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
0311

LA EDUCACIÓN PARVULARIA AVANZA CON UN NUEVO JARDÍN INFANTIL EN RENCA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
VC 4

PUNTA ARENAS Y VICENZA FIRMAN ACUERDO Y CELEBRAN ENTREGA OFICIAL DE BUSTO DE PIGAFETTA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
hystencuentro

HYST IMPULSA SU PRIMER ENCUENTRO DE SOSTENIBILIDAD EN PUERTO NATALES: DIÁLOGO, CONCIENCIA Y ACCIÓN POR UN TURISMO RESPONSABLE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250