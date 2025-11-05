9 MILLONES 120 MIL UNIDADES DE CIGARRILLOS FUERON INCAUTADOS EN OPERATIVO CONJUNTO DE ARMADA, ADUANAS Y CARABINEROS EN PUNTA ARENAS

Este 05 de noviembre, se realizó un operativo conjunto en dependencias de Zona Franca, en donde un proceso investigativo llevó a la incautación de 9 millones 120 mil unidades de cigarrillos los cuales eran procesados para su posterior distribución.

El despliegue de la Armada, Aduanas y Carabineros de Chile, es producto de un proceso de investigación, realizando un procedimiento establecido con las coordinaciones con la Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Es de esta manera que efectivos de Policía Marítima, cumpliendo los protocolos establecidos, operaron juntamente con OS7 y el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, así como personal de Aduanas, se realizó un procedimiento de entrada y registro.

El Gobernador Marítimo de Punta Arenas, Capitán de Navío Litoral Felipe González, señaló que "producto de un operativo realizado en la ciudad de Puerto Natales, en el área portuaria, efectuado por Aduanas y la Policía Marítima, se pudo detectar a un camión que se encontraba realizando un contrabando de cigarrillos. Efectuadas las investigaciones pudimos determinar que los cigarrillos estaban destinados a una bodega en el sector interior de Zona Franca".

El Gobernador Marítimo de Punta Arenas manifestó que "quiero agradecer el trabajo efectuado por la Fiscalía, Carabineros de Chile y Aduana, siendo el trabajo conjunto el que nos da la fuerza para terminar con los flagelos en esta región".

Producto del operativo se encuentran dos personas detenidas, las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, manteniéndose personal de Aduanas y Policía Marítima cuantificando la cantidad total de unidades de cigarrillos, así como los procesos de investigación correspondientes.

