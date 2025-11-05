Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de noviembre de 2025

9 MILLONES 120 MIL UNIDADES DE CIGARRILLOS FUERON INCAUTADOS EN OPERATIVO CONJUNTO DE ARMADA, ADUANAS Y CARABINEROS EN PUNTA ARENAS

​Producto del operativo se encuentran dos personas detenidas, las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

Operativo conjunto 05

Este 05 de noviembre, se realizó un operativo conjunto en dependencias de Zona Franca, en donde un proceso investigativo llevó a la incautación de 9 millones 120 mil unidades de cigarrillos los cuales eran procesados para su posterior distribución.

 

El despliegue de la Armada, Aduanas y Carabineros de Chile, es producto de un proceso de investigación, realizando un procedimiento establecido con las coordinaciones con la Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Es de esta manera que efectivos de Policía Marítima, cumpliendo los protocolos establecidos, operaron juntamente con OS7 y el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, así como personal de Aduanas, se realizó un procedimiento de entrada y registro.

 

El Gobernador Marítimo de Punta Arenas, Capitán de Navío Litoral Felipe González, señaló que "producto de un operativo realizado en la ciudad de Puerto Natales, en el área portuaria, efectuado por Aduanas y la Policía Marítima, se pudo detectar a un camión que se encontraba realizando un contrabando de cigarrillos.  Efectuadas las investigaciones pudimos determinar que los cigarrillos estaban destinados a una bodega en el sector interior de Zona Franca".

 

El Gobernador Marítimo de Punta Arenas manifestó que "quiero agradecer el trabajo efectuado por la Fiscalía, Carabineros de Chile y Aduana, siendo el trabajo conjunto el que nos da la fuerza para terminar con los flagelos en esta región".  

 

Producto del operativo se encuentran dos personas detenidas, las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, manteniéndose personal de Aduanas y Policía Marítima cuantificando la cantidad total de unidades de cigarrillos, así como los procesos de investigación correspondientes.


feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“OPERACIÓN FORTALEZA 3” FINALIZÓ CON 1.857 FISCALIZACIONES Y 37 DETENIDOS EN MAGALLANES

Leer Más

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

operativofortaleza3
nuestrospodcast
Operativo conjunto 05

9 MILLONES 120 MIL UNIDADES DE CIGARRILLOS FUERON INCAUTADOS EN OPERATIVO CONJUNTO DE ARMADA, ADUANAS Y CARABINEROS EN PUNTA ARENAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
RADIOTEATRO

MAGALLANES CELEBRA LA NOCHE DE LOS TEATROS CON CUENTACUENTOS, DRAMATURGIA Y RADIOTEATRO

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
AMÉRICA EN SARMIENTO DE GAMBOA

EN LA ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA CONCLUYÓ INICIATIVA "ACERCANDO LA ÓPERA AL AULA" EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
kaiserarchi

DEBATE ARCHI: “NO SE PUEDE TENER GENTE DE 80 AÑOS PUDRIÉNDOSE EN LA CÁRCEL”: KAISER POR POSIBLE INDULTO A MIGUEL KRASSNOFF

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales