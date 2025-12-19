Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

ALCALDE RADONICH ACLARA QUE NINGÚN ALCALDE DE LA REGIÓN FUE CONSULTADO SOBRE EL FIN DE LOS FRIL

​El jefe comunal cuestiona ausencia de diálogo con los municipios y advierte pérdida de certezas para inversiones comunales en Punta Arenas y la región.

munipuq

La decisión del Gobierno Regional de modificar el tratamiento de los proyectos FRIL, equiparándolos a la regla general del FNDR, generó una dura reacción desde la Municipalidad de Punta Arenas, luego de que el gobernador Jorge Flies señalara en el Consejo Regional que esta medida habría sido conversada y acordada con los alcaldes de la región.


El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, desmintió categóricamente esa afirmación y sostuvo que ningún jefe comunal fue consultado previamente. “Nos informaron que los FRIL desaparecen y que pasarán a ser tratados como cualquier proyecto FNDR. Eso es una muy mala noticia para los vecinos. Pero además sorprende que uno de los fundamentos sea que esto fue conversado con los alcaldes y que estaríamos de acuerdo. Eso es falso. Ni la Municipalidad de Punta Arenas ni ningún alcalde de la región fue consultado, y tampoco el presidente de la AMUMAG”, afirmó.


Radonich explicó que el sistema FRIL entregaba certezas clave para la planificación comunal, al contar con montos predeterminados y plazos acotados. “Con este mecanismo, por ejemplo, hoy tenemos tres compañías de Bomberos que podían mejorar sus cuarteles con fechas claras y sin trámites extensos. Al eliminar ese marco, todo pasa a depender de la voluntad exclusiva del gobernador”, advirtió.


El alcalde respaldó sus cuestionamientos con cifras. Entre 2021 y 2024, siete proyectos destinados a Punta Arenas, por cerca de $6 mil millones, no fueron presentados a financiamiento pese a contar con Recomendación Satisfactoria (RS). A ello se suman actualmente ocho iniciativas, por casi $15 mil millones, que continúan a la espera de despacho por parte del Gobierno Regional, entre ellas el proyecto del Polideportivo, ingresado en junio de este año al GORE y que aún no ha sido enviado al Ministerio de Desarrollo Social para su evaluación.


“Estos proyectos no son del alcalde ni del municipio, son para los vecinos. Áreas verdes donde no existen, infraestructura comunitaria y espacios públicos largamente esperados. La pérdida de certeza que hoy enfrentamos no tiene una justificación clara”, sostuvo Radonich.


El jefe comunal también planteó que esta situación no es aislada y recordó episodios anteriores donde, a su juicio, se ha evidenciado una falta de coordinación efectiva con el Gobierno Regional. Mencionó el caso del Cecosf de Río Seco y el proceso del Plan de Zonas Extremas, donde posteriormente se constató que no existió una socialización real con los municipios, pese a que inicialmente se afirmó lo contrario.


“Esto no es una buena forma de hacer política pública en temas tan sensibles. Santiago no es Chile, y tampoco queremos que la gobernación se transforme en un espacio donde los proyectos se bajen o no dependiendo de criterios que no son transparentes”, enfatizó la autoridad local.


Finalmente, Radonich señaló que espera una reunión con el gobernador para que se clarifiquen los criterios de priorización, no a nivel político, sino frente a la comunidad. “Aquí hay una afectación directa a la autonomía municipal. Ningún alcalde fue informado ni consultado, y eso debe decirse con claridad. Los vecinos merecen certezas y una gestión regional que dialogue de verdad con las comunas”, concluyó.


EPA AUSTRAL CULMINA PROYECTO CLAVE DE MEJORAMIENTO DEL MUELLE ARTURO PRAT PARA RECIBIR CRUCEROS DE GRANDES DIMENSIONES

