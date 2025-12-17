Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de diciembre de 2025

PRODUCCIÓN DE GAS, NUEVAS INVERSIONES Y ENERGÍAS LIMPIAS MARCAN EL PRESENTE DE ENAP MAGALLANES

Buenos días región.

grteenap

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante Villegas, conversó e informó a la ciudadanía sobre los principales hitos, avances y desafíos que enfrenta la empresa en la región.

En la instancia, destacó la conmemoración de los 80 años del descubrimiento del petróleo en Magallanes, un hito histórico que ha sido relevado a través de diversas actividades abiertas a la comunidad, como el Carnaval de Invierno, el Día de los Patrimonios, Magallanes en 100 Palabras, visitas de ex ejecutivos a las instalaciones de Enap y la Corrida 80 años, entre otras iniciativas que buscan poner en valor el legado energético regional.

Asimismo, Bustamante informó que la reciente campaña de perforación y fractura hidráulica en Magallanes se ha cumplido con éxito, alcanzando una producción de gas que supera los 4 millones de metros cúbicos diarios, lo que permite cubrir con holgura la demanda de la comunidad y asegurar el suministro energético de la región.

En materia de infraestructura, el gerente de Enap Magallanes relevó las importantes inversiones realizadas para fortalecer el transporte de gas, entre ellas la puesta en marcha del compresor en Punta del Cerro y el proyecto de construcción del gasoducto Sara–Clarencia, previsto para 2026, que permitirá asegurar el suministro de gas hacia Porvenir.

Bustamante también abordó el trabajo que se desarrolla en el ámbito de las nuevas energías, destacando la construcción de la planta de hidrógeno verde, cuya entrada en operación está proyectada para 2026, junto con el desarrollo del parque eólico de la compañía, iniciativas que forman parte del proceso de diversificación energética de Enap.

Finalmente, señaló que en los próximos años se esperan importantes inversiones y desafíos para la empresa en Magallanes, entre ellos la realización de sísmica 3D para explorar nuevos reservorios y el avance en proyectos de perforación horizontal, reafirmando el compromiso de Enap con el desarrollo energético, la seguridad del abastecimiento y el futuro de la región.


sharambour

MAGALLANES Y EL H2V: AVANCES CONCRETOS DE ALGUNOS PROYECTOS EN LA REGIÓN, MERCADO INTERNACIONAL MÁS LENTO Y BALANCE DE FERIA EDUCATIVA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONVENIO GOBIERNO REGIONAL-MINISTERIO DE SALUD SE EXTIENDE HASTA 2030: CONSEJO APRUEBA ADENDA “DE ESTADO”

Leer Más

​La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

​La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

core16122025
nuestrospodcast
williamssenama

DPP ANTÁRTICA CHILENA Y SENAMA MAGALLANES CIERRAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ONCE PARA PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Grupo en el CIIJUM

EQUIPOS EDUCATIVOS DE LA JUNJI MAGALLANES RECIBEN MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE TRADICIONES Y OFICIOS DEL CAMPO TORREPAININO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Consejero Regional Rodolfo Cardenas (2)

CONSEJO REGIONAL APRUEBA POR MAYORÍA ADENDA AL CONVENIO DE SALUD MINSAL–GORE PARA EL PERÍODO 2021–2026

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
mjcs

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ANALIZA TRIUNFO DE JOSÉ ANTONIO KAST Y LLAMA A UN “GOBIERNO DE EXCELENCIA”