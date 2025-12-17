PRODUCCIÓN DE GAS, NUEVAS INVERSIONES Y ENERGÍAS LIMPIAS MARCAN EL PRESENTE DE ENAP MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante Villegas, conversó e informó a la ciudadanía sobre los principales hitos, avances y desafíos que enfrenta la empresa en la región.

En la instancia, destacó la conmemoración de los 80 años del descubrimiento del petróleo en Magallanes, un hito histórico que ha sido relevado a través de diversas actividades abiertas a la comunidad, como el Carnaval de Invierno, el Día de los Patrimonios, Magallanes en 100 Palabras, visitas de ex ejecutivos a las instalaciones de Enap y la Corrida 80 años, entre otras iniciativas que buscan poner en valor el legado energético regional.

Asimismo, Bustamante informó que la reciente campaña de perforación y fractura hidráulica en Magallanes se ha cumplido con éxito, alcanzando una producción de gas que supera los 4 millones de metros cúbicos diarios, lo que permite cubrir con holgura la demanda de la comunidad y asegurar el suministro energético de la región.

En materia de infraestructura, el gerente de Enap Magallanes relevó las importantes inversiones realizadas para fortalecer el transporte de gas, entre ellas la puesta en marcha del compresor en Punta del Cerro y el proyecto de construcción del gasoducto Sara–Clarencia, previsto para 2026, que permitirá asegurar el suministro de gas hacia Porvenir.

Bustamante también abordó el trabajo que se desarrolla en el ámbito de las nuevas energías, destacando la construcción de la planta de hidrógeno verde, cuya entrada en operación está proyectada para 2026, junto con el desarrollo del parque eólico de la compañía, iniciativas que forman parte del proceso de diversificación energética de Enap.

Finalmente, señaló que en los próximos años se esperan importantes inversiones y desafíos para la empresa en Magallanes, entre ellos la realización de sísmica 3D para explorar nuevos reservorios y el avance en proyectos de perforación horizontal, reafirmando el compromiso de Enap con el desarrollo energético, la seguridad del abastecimiento y el futuro de la región.



