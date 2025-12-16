Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LISTADO DE CIUDADANOS DESTACADOS 2025

​La nómina reconoce a 14 vecinos y vecinas en vida y tres homenajes póstumos por su aporte en educación, cultura, ciencia, deporte, gestión social y desarrollo comunitario, en el marco del aniversario de la ciudad.

munipuq
El Concejo Municipal de Punta Arenas aprobó por unanimidad el listado oficial de Ciudadanos Destacados 2025, una distinción que reconoce a personas que han realizado aportes significativos al desarrollo de la comuna en diversos ámbitos, llevando el nombre de la ciudad a nivel regional y nacional.

La propuesta, presentada por el municipio y complementada con iniciativas de los concejales, fue votada favorablemente por el Concejo, definiendo una nómina compuesta por 14 vecinos destacados en vida y tres reconocimientos póstumos, en el contexto de la conmemoración del aniversario de Punta Arenas.

El alcalde Claudio Radonich valoró la aprobación del listado y destacó el sentido de este reconocimiento: "Estamos muy contentos. Como es habitual, a fin de año conmemoramos el aniversario de nuestra ciudad, y en este contexto nombramos y votamos a vecinos y vecinas que han hecho aportes importantes a nuestra comunidad y que se han destacado en diferentes ámbitos".

Asimismo, el alcalde Radonich agregó que durante esta semana se realizará una ceremonia oficial de reconocimiento, en la que se entregarán las distinciones a los vecinos y vecinas destacados, invitando especialmente a los familiares de quienes serán homenajeados de manera póstuma. "Vuelvo a insistir, es muy complicado, tal como lo he manifestado, porque hay muchos vecinos que han hecho grandes aportes, muchos de ellos de manera anónima. Sin embargo, debemos contar con una lista acotada, y por eso estamos muy contentos. Creemos que este es un gran listado, con personas que han llevado el nombre de nuestra ciudad muy alto en sus distintos ámbitos", concluyó la autoridad comunal.

Ciudadanos Destacados 2025

La nómina aprobada considera a las siguientes personas:

  • Cintia Mansilla, profesora, directora de la Escuela de Lenguaje José Grimaldi Acotto, finalista Premio LED 2025.
  • Bernardita Hurtado, profesora, directora de Escuela España, finalista Premio LED 2025.
  • Carmen Gloria Mihovilovic, directora del Liceo María Auxiliadora, finalista Premio LED 2023.
  • Sol Aguila Colipán, directora de la Escuela Hernando de Magallanes, finalista Premio LED 2023.
  • Ramón Díaz Eterovic, Premio Nacional de Literatura 2025.
  • Rocío Urtubia Oyarzún, doctora en Acuicultura, Premio Mujer Emprendedora Consorcio Science Up 2025.
  • Marina Latorre Uribe, escritora, periodista y gestora cultural, fundadora de la Galería de Arte Bolt, quien cumplió 100 años en 2025.
  • Catalina Plaza, ganadora del Premio Pulsar 2025.
  • Jorge Arecheta, actor de trayectoria nacional.
  • María Isabel San Martín, abogada, exministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
  • Rodrigo Guzmán Yacksic, bailarín del Teatro Municipal de Santiago.
  • Caupolicán Sanhueza Arellano, comunicador.
  • Bernardita Ortiz Landaeta, empresa Patagonia Circular, ámbito medioambiental.
  • Isabel López Maldonado, coordinadora de Bibliotecas y directora de la Fundación de Cultura.
Homenajes póstumos

  • José Soto Alvarado, comerciante.
  • Milano Díaz Cárdenas, dirigente social y deportivo.
  • Jorge Gallardo Machado, dirigente social.


CERCA DE UN 40% AUMENTÓ LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍAS DURANTE CAMPAÑA MUNICIPAL

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue "muy positivo" y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. "Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado", dijo.

