UMAG INFORMA ACUERDO CON LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y FIN DE LA TOMA

La Universidad de Magallanes informa a su comunidad que, tras el diálogo sostenido con la Federación de Estudiantes de la UMAG (FEUM), durante la jornada de hoy se alcanzó un acuerdo que permite avanzar en la resolución del petitorio estudiantil y en la normalización gradual de las actividades académicas.



El acuerdo contempla la instalación de una Mesa de Diálogo Institucional con plazos definidos, y medidas académicas excepcionales orientadas a resguardar la trayectoria formativa de las y los estudiantes, incluyendo una marcha blanca.

De esta forma, la firma del acuerdo y la entrega de las dependencias tendrá lugar a partir de las 10.00 horas de este martes 16 de diciembre, reanudándose las actividades universitarias el miércoles 17 de diciembre.



La Universidad valora el clima de diálogo y disposición al entendimiento, y reafirma su compromiso con una solución institucional, basada en el respeto y el fortalecimiento de la educación pública.







