27 de agosto de 2025

CORTE DE APELACIONES ORDENA A UNIVERSIDAD DE MAGALLANES ENTREGAR TÍTULO A ALUMNA QUE ADEUDA $31,4 MILLONES

​La justicia determinó que la casa de estudios condicionó ilegalmente la entrega del título al pago o repactación de la deuda de aranceles.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de protección presentado por una egresada de Nutrición y Dietética de la Universidad de Magallanes (UMAG), quien denunció que la institución condicionó la entrega de su título al pago de una deuda de $31,4 millones.

La estudiante, madre de dos hijas, explicó a LUN que al solicitar el trámite: “Comprendo que actualmente tengo una gran deuda pendiente, la que lamentablemente no puedo pagar. La obtención de dicho título me permitiría solucionar tal situación”.

Como respuesta, Tesorería de la UMAG le pidió un abono en efectivo de $3,1 millones y la repactación del saldo. Ante ello, la mujer reclamó que “condicionarme la entrega del título mediante el pago de un abono y la repactación de la deuda se torna arbitrario e ilegal”.

Le entregaron el título pero deberá pagar la deuda

La universidad negó haber rechazado el proceso, asegurando que “en ningún momento se le indicó en forma expresa que se rechazaba su solicitud por mantener deuda”.

El tribunal estimó que la respuesta sí implicaba un condicionamiento y ordenó entregar el título sin pago previo.

El abogado de la alumna, Alejandro Hijerra, sostuvo: “Es igual un condicionamiento para entregar títulos. Una vez que tuvo la sentencia, le tramitaron su título profesional y certificado”. Aunque la universidad cumplió el fallo, la deuda económica sigue pendiente.

Fuente: adnradio.cl



PREMIO NACIONAL DE URBANISMO ASESORARÁ AL MUNICIPIO EN EL PROYECTO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL

​Sergio Baeriswyl trabajará durante dos meses en la elaboración de un informe técnico que determinará la mejor distribución y ubicación de las direcciones, unidades y departamentos municipales en el edificio.

Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

islnatales

ISL MAGALLANES REFUERZA APLICACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR EN PUERTO NATALES

pdteboricjornadas

PRESIDENTE BORIC RECIBE INVITACIÓN OFICIAL PARA EL CIERRE DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES 2025

