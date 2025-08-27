CORTE DE APELACIONES ORDENA A UNIVERSIDAD DE MAGALLANES ENTREGAR TÍTULO A ALUMNA QUE ADEUDA $31,4 MILLONES

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de protección presentado por una egresada de Nutrición y Dietética de la Universidad de Magallanes (UMAG), quien denunció que la institución condicionó la entrega de su título al pago de una deuda de $31,4 millones.

La estudiante, madre de dos hijas, explicó a LUN que al solicitar el trámite: “Comprendo que actualmente tengo una gran deuda pendiente, la que lamentablemente no puedo pagar. La obtención de dicho título me permitiría solucionar tal situación”.

Como respuesta, Tesorería de la UMAG le pidió un abono en efectivo de $3,1 millones y la repactación del saldo. Ante ello, la mujer reclamó que “condicionarme la entrega del título mediante el pago de un abono y la repactación de la deuda se torna arbitrario e ilegal”.

Le entregaron el título pero deberá pagar la deuda

La universidad negó haber rechazado el proceso, asegurando que “en ningún momento se le indicó en forma expresa que se rechazaba su solicitud por mantener deuda”.

El tribunal estimó que la respuesta sí implicaba un condicionamiento y ordenó entregar el título sin pago previo.

El abogado de la alumna, Alejandro Hijerra, sostuvo: “Es igual un condicionamiento para entregar títulos. Una vez que tuvo la sentencia, le tramitaron su título profesional y certificado”. Aunque la universidad cumplió el fallo, la deuda económica sigue pendiente.

Fuente: adnradio.cl

