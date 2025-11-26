EN PUNTA ARENAS, SE REALIZÓ PLANTACIÓN SIMBÓLICA PARA CONMEMORAR DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La actividad fue organizada por la unidad de Igualdad de Género y Diversidades de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes en conjunto con la Seremi de Agricultura y la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, SernamEG, y consistió en la plantación de 4 plantas pertenecientes a las especies Lenga y Leñadura.

​



A la jornada asistió la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva, la encargada de la Unidad de Igualdad de Género y Diversidades de Conaf, Jessica Winkler, y el Seremi de Agricultura (s), Gabriel Zegers, quienes tras unas breves palabras, procedieron a la plantación de los 4 ejemplares que, desde ahora, se ubican en la Avenida Independencia con calle Señoret

La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva, destacó la iniciativa de Conaf, señalando que "de esta forma, se busca visibilizar el compromiso por un vida libre de violencia para la diversidad de mujeres y niñas".

​



Mientras que la encargada de la Unidad de Igualdad de Género y Diversidades de Conaf, Jessica Winkler, señaló que "esta actividad se realiza en el marco de un trabajo colaborativo justamente cuando la corporación ingresa este año 2025 al programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género que realza el SernamEG"

​



Por su parte, la actividad contó con la presencia del Seremi de Agricultura (s), Gabriel Zegers, quién destacó "el simbolismo de la actividad, pero que hace visible un mensaje contra la violencia a través de una acción concreta que se integra al paisaje de Punta Arenas".

​

