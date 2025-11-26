Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

26 de noviembre de 2025

EN PUNTA ARENAS, SE REALIZÓ PLANTACIÓN SIMBÓLICA PARA CONMEMORAR DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

​En el sector de la Avenida Independencia de Punta Arenas se realizó una plantación simbólica para conmemorar el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer, fecha establecida por la ONU hace 26 años.

Plantación simbólica en Punta Arenas
La actividad fue organizada por la unidad de Igualdad de Género y Diversidades de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes en conjunto con la Seremi de Agricultura y la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, SernamEG, y consistió en la plantación de 4 plantas pertenecientes a las especies Lenga y Leñadura.

A la jornada asistió la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva, la encargada de la Unidad de Igualdad de Género y Diversidades de Conaf, Jessica Winkler, y el Seremi de Agricultura (s), Gabriel Zegers, quienes tras unas breves palabras, procedieron a la plantación de los 4 ejemplares que, desde ahora, se ubican en la Avenida Independencia con calle Señoret
La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva, destacó la iniciativa de Conaf, señalando que "de esta forma, se busca visibilizar el compromiso por un vida libre de violencia para la diversidad de mujeres y niñas". 

Mientras que la encargada de la Unidad de Igualdad de Género y Diversidades de Conaf, Jessica Winkler, señaló que "esta actividad  se realiza en el marco de un trabajo colaborativo justamente cuando la corporación ingresa este año 2025 al programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género que realza el SernamEG"

Por su parte, la actividad contó con la presencia del Seremi de Agricultura (s), Gabriel Zegers, quién destacó "el simbolismo de la actividad, pero que hace visible un mensaje contra la violencia a través de una acción concreta que se integra al paisaje de Punta Arenas".


afiche ensayos y errores

POR ÉXITO DE PÚBLICO VUELVE PREMIADO DOCUMENTAL “ENSAYOS Y ERRORES” A CINE SALA ESTRELLA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA: “VA A QUEDAR EN NUESTRA HISTORIA COMO UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE”

Leer Más

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

vicuñayendegaia
nuestrospodcast
Municialidad de Cabo de Hornos entrega reconocimiento a Suboficial Mayor Roberto Araneda 2

FARERO MÁS ANTIGUO EN SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE CHILE FUE HOMENAJEADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Plantación simbólica en Punta Arenas

EN PUNTA ARENAS, SE REALIZÓ PLANTACIÓN SIMBÓLICA PARA CONMEMORAR DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremihacienda

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DETALLA ALCANCES DE LA LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
sumulacro (2)

SIMULACRO PREPARA A SERVICIOS DE EMERGENCIA EN PORVENIR ANTE INCENDIO FORESTAL CON RIESGO A VIVIENDAS