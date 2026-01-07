CONGRESO FUTURO 2026 INICIA SU 15ª EDICIÓN EN PUNTA ARENAS CON UNA JORNADA ABIERTA A LA COMUNIDAD MAGALLÁNICA

Como ya es tradición, la región de Magallanes y de la Antártica Chilena se prepara para recibir una nueva edición del Congreso Futuro, considerado el evento de divulgación científica y de conocimiento más relevante de Latinoamérica. Punta Arenas dará inicio al despliegue regional de este encuentro que en 2016 celebra 15 años promoviendo el diálogo entre ciencia, tecnología, humanidades y ciudadanía.

El encuentro se llevará a cabo el lunes 12 de enero en la Universidad de Magallanes (UMAG), casa de estudios superiores que forma parte de la organización local, como parte de una alianza con la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile y el Instituto Antártico Chileno (INACH). El evento se efectuará en el Auditorio Ernesto Livacic (Avenida Bulnes #01855) a partir de las 10:00 horas con un programa cargado de expositores de renombre en diversas áreas del conocimiento.

El programa de la jornada en Punta Arenas contará con la participación del académico británico Mark Graham, profesor de Geografía de Internet en la Universidad de Oxford, quien investiga cómo las tecnologías digitales se entrecruzan con los contextos geográficos, transformando el trabajo, las cadenas de valor y las desigualdades a escala global.

Asimismo, participará la abogada, escritora e investigadora keniana Nanjala Nyabola del Centre for Digital Humanities del King's College London, reconocida por su trabajo en política africana y gobernanza digital. En su presentación, abordará la dependencia de la tecnología global de recursos extraídos en África y América Latina, así como las implicancias de este proceso para los territorios que sostienen la expansión tecnológica.

El encuentro incluirá además un panel de especialistas regionales, integrado por María José Salas Venegas, abogada y contraparte técnica del Estudio Cable Antártico de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) sobre la Fibra Óptica Antártica, Francisco Sánchez Urra, historiador antártico, profesor de Historia y Ciencias Sociales, magíster en Historia, Ciencias Militares y Planificación Estratégica y Felipe Lagos, doctor en Sociologia y jefe de la Unidad de Estudios Regionales UER-UMAG, quienes aportarán una mirada territorial y austral a los desafíos que plantea el desarrollo tecnológico y la conectividad desde el extremo sur del país.

Esta actividad es completamente gratuita y abierta a todo público. Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la jornada de Magallanes será transmitida a través del canal de YouTube de UMAG TV y en su sitio web www.umagtv.cl

Congreso Futuro en todas las regiones del país

Bajo la consigna "Humanidad, ¿hacia dónde vamos?", la XV edición de Congreso Futuro propone abrir una conversación amplia sobre el futuro de lo humano y los desafíos que ya están transformando nuestras sociedades. A lo largo del país, el encuentro abordará temáticas como inteligencia artificial, neurociencia, biología sintética, filosofía contemporánea, cambio climático, derechos humanos y la educación del futuro, integrando miradas desde la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes.

Tras su inicio en Magallanes, Congreso Futuro 2026 continuará su recorrido por todas las regiones del país, con la participación de 36 expositores internacionales y cerca de un centenar de investigadores regionales, gracias al trabajo colaborativo de universidades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas a nivel local, reafirmando su compromiso con la descentralización y la democratización del conocimiento.

