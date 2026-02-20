NEMA INICIA CATASTRO ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE NUEVAS ENERGÍAS EN MAGALLANES

Con el desafío de proyectar a Magallanes como un territorio de nuevas energías, el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías de Magallanes, NEMa, dio inicio a un estudio clave que permitirá contar, por primera vez, con una caracterización integral de la infraestructura y el equipamiento científico-tecnológico disponible en la región.

La iniciativa busca ordenar, visibilizar y articular las capacidades existentes para acompañar el despliegue de la industria del hidrógeno verde y sus derivados, fortaleciendo el ecosistema regional de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento tecnológico.

El estudio se enmarca en el rol de NEMa, programa liderado por el Ministerio de Economía y Corfo, encabezado por Fundación Chile, que articula las capacidades territoriales. La decisión de realiza este catastro responde a brechas previamente detectadas en la región, entre ellas la limitada disponibilidad de laboratorios para ciencia aplicada, plantas piloto, equipamiento especializado, capacidades de monitoreo ambiental y una significativa dependencia de infraestructura ubicada fuera de la región.

El estudio contempla el levantamiento, clasificación y sistematización de la infraestructura existente, en desarrollo y planificada en la Región de Magallanes, así como la identificación de infraestructura nacional complementaria relevante para los objetivos del NEMa. Como resultado, se construirá una base de datos estructurada y un mapa georreferenciado en sistema de información geográfica (SIG), junto con un análisis de brechas, eventuales duplicidades y oportunidades de uso colaborativo.

“Este estudio es fundamental para contar con una visión clara y estructurada de las capacidades científico-tecnológicas que hoy existen en Magallanes. Nos permitirá identificar dónde están nuestras fortalezas, cuáles son las brechas más críticas y cómo podemos articular mejor los activos disponibles para apoyar el desarrollo de nuevas energías desde el territorio”, manifestó Ignacio Covacevich Fugellie, director ejecutivo de NEMa.

La ejecución del estudio está a cargo de Grupo Singular, consultora con base en Punta Arenas y experiencia en estudios territoriales e infraestructura habilitante asociada a sectores estratégicos. Su metodología considera la revisión documental, levantamiento de información primaria mediante entrevistas a actores clave, construcción del catastro, georreferenciación de activos regionales, análisis integrado y un taller de validación con el ecosistema, culminando con la entrega de productos finales.

“Esta información resulta de carácter estratégico para NEMa, ya que permitirá delinear las acciones que vayan a realizar a futuro, y que finalmente, termine impactando en más y mejores capacidades existentes en Magallanes. Además, si bien el foco estará en la región, igualmente, este estudio analiza algunas capacidades complementarias que se puedan encontrar en otras regiones del país, lo cual sin duda es un paso adelante, en el sentido de buscar sinergias, prospectando el potencial de la industria del hidrogeno y de las energías renovables en general”, resaltó el coordinador del estudio y gerente de Grupo Singular, Mauricio Ojeda.

Con esta iniciativa, NEMa busca dotar a la región de una herramienta de gestión estratégica que fortalezca la toma de decisiones, la coordinación público-privada y la focalización de inversiones en infraestructura crítica para el desarrollo energético sostenible del territorio.

Sobre NEMa

El Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes, NEMa, es una iniciativa liderada por Fundación Chile y financiada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a través de CORFO. Cuenta como co-ejecutores al Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia, el Centro de Energía de la Universidad de Chile, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Agencia de Sostenibilidad Energética, y el Hub FPYME Magallanes.

Participan como empresas asociadas HNH Energy, HIF, TEG Chile, Consorcio Austral, EDF Power Solutions, ENAP y EDELMAG. La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Magallanes y de CORFO, actores clave para asegurar su alineamiento con las prioridades de desarrollo productivo y social de la región. Durante el 2025, la Universidad de Magallanes (UMAG) se integró a su gobernanza. NEMa se enmarca en el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.









