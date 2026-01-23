Punta Arenas,
23 de enero de 2026

SEMINARIO ABORDÓ SOLUCIONES BASADAS EN LA CIENCIA PARA LA COEXISTENCIA ENTRE GANADERÍA Y CARNÍVOROS NATIVOS EN MAGALLANES

​Uno de los principales focos del seminario fue el uso de perros guardianes de ganado como herramienta ecológica y social para disminuir las pérdidas productivas y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre carnívoros nativos como los zorros.

seminarioganadomagallanes

La búsqueda de soluciones basadas en la ciencia para resolver los conflictos entre humanos y carnívoros —un desafío clave para el desarrollo sostenible— fue el eje central del seminario “Perros guardianes de ganado: ¿Una clave ecológica y económica para la ganadería sostenible en Magallanes?”, realizado el martes 20 de enero en Punta Arenas.

 
La actividad fue organizada por el Laboratorio de Conservación Biológica de la Universidad de Chile, con el apoyo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Magallanes, Kauyeken, FONDECYT N°1220424 y de la Universidad de Santiago de Chile, y tuvo como objetivo socializar los resultados de una investigación que se desarrolla en la región desde hace más de una década. Desde 2014, el Laboratorio de Conservación Biológica de la Universidad de Chile ha llevado adelante estudios aplicados para comprender los factores ecológicos y sociales que influyen en la depredación de ganado ovino en Magallanes, así como para evaluar herramientas que permitan reducir este problema sin recurrir a métodos letales.

 
Uno de los principales focos del seminario fue el uso de perros guardianes de ganado como herramienta ecológica y social para disminuir las pérdidas productivas y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre carnívoros nativos como los zorros.


 “Lo que estamos intentando hacer es buscar formas basadas en ciencia que permitan la coexistencia”, señaló Javier Simonetti, profesor titular de la Universidad de Chile y director de la ONG Kauyeken, quien destacó que el desafío es compatibilizar la producción ganadera con la conservación de la biodiversidad.

 
Durante la jornada expusieron especialistas del ámbito académico y público. Rodrigo Molina, del SAG Magallanes, presentó antecedentes sobre las tendencias y consecuencias de la depredación de ganado ovino en la región.

 Posteriormente, Ana Paola Yusti, investigadora de la Universidad de Chile, abordó las implicancias ecológicas del uso de perros guardianes, señalando que la experiencia en terreno ha demostrado que “es una estrategia muy útil para ambos intereses: producir y conservar, porque mientras tenemos una producción con menos pérdidas, también los zorros que pueden seguir estando en estos sitios”.

 
Desde una mirada económica y productiva, Francisco Zorondo, académico de la Universidad de Santiago de Chile, presentó resultados asociados a menores pérdidas y mayor rentabilidad en sistemas que incorporan perros cuidadores de ganado. El cierre del seminario estuvo a cargo de Javier Simonetti, quien vinculó esta experiencia con los compromisos internacionales del Protocolo de Kunming-Montreal y la sustentabilidad de la ganadería ovina.

 
El seminario también relevó el rol de la evidencia científica en la toma de decisiones públicas. Nicolás Soto, del SAG Magallanes, destacó que “la evidencia es el motor principal de la toma de decisiones” y que los resultados de este tipo de investigaciones pueden informar políticas técnicas a nivel regional y nacional. En la misma línea, Gabriel Zegers, director regional de INDAP, valoró que se fortalezca el conocimiento científico generado en la región para mejorar los procesos de decisión institucional.

 
La actividad permitió visibilizar cómo la investigación científica desarrollada en Magallanes puede traducirse en herramientas concretas para avanzar hacia una ganadería más sostenible, basada en la coexistencia entre la actividad productiva y la conservación de la biodiversidad.

SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES PUBLICA DISCO "PASAJES IMAGINARIOS" DE PINWÜ

