Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de marzo de 2026

IMPACTANTE REGISTRO DE SIETE BALLENAS SALTANDO FUE CAPTADO CERCA DE LA ISLA CARLOS III EN MAGALLANES

El vídeo fue grabado por una practicante de WhaleSound Patagonia, estudiante de Biología Marina de la Universidad de Magallanes, durante una salida realizada esta semana en el Estrecho de Magallanes.

Ballenas Isla Rey Carlos III

Un llamativo registro de fauna marina fue captado esta semana en aguas del Estrecho de Magallanes, luego de que Martina Rojas, practicante de WhaleSound Patagonia, lograra grabar el salto de siete ballenas en las cercanías del sector de Isla Carlos III. El momento fue registrado durante una salida realizada en el área, generando sorpresa entre quienes presenciaron la escena.

Martina es estudiante de Biología Marina de la Universidad de Magallanes (UMAG), quien actualmente realiza su práctica en WhaleSound Patagonia. Durante la navegación, el grupo pudo observar el salto de varias ballenas, un comportamiento que no siempre es fácil de registrar en un mismo momento.

El sector cercano a la Isla Carlos III es reconocido por su riqueza en biodiversidad marina y por ser uno de los puntos relevantes para la observación de cetáceos en la Región de Magallanes. En esta zona se desarrollan distintas actividades vinculadas al estudio y monitoreo de especies marinas.

Registros como este, captados desde el extremo austral del país, permiten visibilizar la importancia del ecosistema marino magallánico y el trabajo que realizan investigadores, organizaciones y estudiantes vinculados a la protección y estudio de la fauna marina.


Cámaras con Inteligencia Artificial CONAF

CONAF IMPLEMENTA CÁMARAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECTAR INCENDIOS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Ballenas Isla Rey Carlos III

IMPACTANTE REGISTRO DE SIETE BALLENAS SALTANDO FUE CAPTADO CERCA DE LA ISLA CARLOS III EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Equipo Directivo Escuela Manuel Bulnes

EQUIPO DIRECTIVO DE LA ESCUELA MANUEL BULNES ES SELECCIONADO EN PROGRAMA NACIONAL DE LIDERAZGO EDUCATIVO DEL MINEDUC

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
natales suelo

MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES