IMPACTANTE REGISTRO DE SIETE BALLENAS SALTANDO FUE CAPTADO CERCA DE LA ISLA CARLOS III EN MAGALLANES

Un llamativo registro de fauna marina fue captado esta semana en aguas del Estrecho de Magallanes, luego de que Martina Rojas, practicante de WhaleSound Patagonia, lograra grabar el salto de siete ballenas en las cercanías del sector de Isla Carlos III. El momento fue registrado durante una salida realizada en el área, generando sorpresa entre quienes presenciaron la escena.

Martina es estudiante de Biología Marina de la Universidad de Magallanes (UMAG), quien actualmente realiza su práctica en WhaleSound Patagonia. Durante la navegación, el grupo pudo observar el salto de varias ballenas, un comportamiento que no siempre es fácil de registrar en un mismo momento.

El sector cercano a la Isla Carlos III es reconocido por su riqueza en biodiversidad marina y por ser uno de los puntos relevantes para la observación de cetáceos en la Región de Magallanes. En esta zona se desarrollan distintas actividades vinculadas al estudio y monitoreo de especies marinas.

Registros como este, captados desde el extremo austral del país, permiten visibilizar la importancia del ecosistema marino magallánico y el trabajo que realizan investigadores, organizaciones y estudiantes vinculados a la protección y estudio de la fauna marina.

