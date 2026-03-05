Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

MEDLAB CONSOLIDA ATENCIÓN CARDIOLÓGICA CON TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA NO INVASIVA EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Dr. Alejandro Labrin Mancilla, cardiólogo del Centro Medlab, conversó con la audiencia sobre la realidad cardiovascular de la Región de Magallanes, la alta presencia de personas hipertensas y la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno.

Durante la entrevista, el especialista dio a conocer el trabajo que desarrolla en el centro cardiológico ubicado en calle Mejicana 1447, en Punta Arenas, destacando la importancia de acercar prestaciones especializadas a la comunidad. El profesional explicó que en la región existe una significativa prevalencia de factores de riesgo como hipertensión arterial, sobrepeso, sedentarismo y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, lo que refuerza la necesidad de controles periódicos.

El centro ofrece atención en cardiología clínica integral, además de estudios no invasivos fundamentales para el diagnóstico y seguimiento de patologías cardíacas, entre ellos ecocardiograma, holter de ritmo, holter de presión arterial (MAPA) y electrocardiograma. Estas herramientas permiten detectar alteraciones del ritmo cardíaco, evaluar la función del corazón y monitorear la presión arterial durante 24 horas, facilitando diagnósticos más precisos y tratamientos oportunos.

En la instancia, el Dr. Labrin enfatizó la importancia de adoptar hábitos saludables para proteger el corazón, tales como mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular, evitar el consumo de tabaco, moderar la ingesta de sal y alcohol, y controlar periódicamente la presión arterial y los niveles de colesterol. Asimismo, subrayó que muchas enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse o controlarse adecuadamente si se detectan a tiempo.

Desde Medlab recalcaron que contar con atención especializada en la región representa una solución concreta para quienes requieren evaluación cardiológica sin necesidad de trasladarse fuera de Magallanes, contribuyendo así a un acceso más oportuno y cercano a la salud.

Quienes deseen agendar una consulta pueden realizar sus reservas a través del sitio web www.doctoralia.cl/alejandro-labrin-mancilla/cardiologo/punta-arenas.



SERVICIO DE SALUD FORTALECE ACCESIBILIDAD EN APS CON INCORPORACIÓN DE CECOSF FORTALECIENDO VIDAS A TELESALUD

Noticias
Relacionadas
PDI DETIENE A CAPITÁN Y SARGENTO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DE CABO EN PUNTA ARENAS

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

GANADERA CERRO GUIDO DENUNCIA ANTE AUTORIDADES MUERTE DE PUMA EN ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

PRESIDENTE BORIC VISITA EL EX CLUB HÍPICO Y DESTACA AVANCE DEL PROCESO PARA CREAR NUEVO PARQUE URBANO EN PUNTA ARENAS

VILLA TEHUELCHES SE CONVIERTE EN EL EPICENTRO DEL AUTOMOVILISMO CON EL RALLY LAGUNA BLANCA 2026 ESTE DOMINGO 08 DE MARZO