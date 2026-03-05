MEDLAB CONSOLIDA ATENCIÓN CARDIOLÓGICA CON TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA NO INVASIVA EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Dr. Alejandro Labrin Mancilla, cardiólogo del Centro Medlab, conversó con la audiencia sobre la realidad cardiovascular de la Región de Magallanes, la alta presencia de personas hipertensas y la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno.

Durante la entrevista, el especialista dio a conocer el trabajo que desarrolla en el centro cardiológico ubicado en calle Mejicana 1447, en Punta Arenas, destacando la importancia de acercar prestaciones especializadas a la comunidad. El profesional explicó que en la región existe una significativa prevalencia de factores de riesgo como hipertensión arterial, sobrepeso, sedentarismo y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, lo que refuerza la necesidad de controles periódicos.

El centro ofrece atención en cardiología clínica integral, además de estudios no invasivos fundamentales para el diagnóstico y seguimiento de patologías cardíacas, entre ellos ecocardiograma, holter de ritmo, holter de presión arterial (MAPA) y electrocardiograma. Estas herramientas permiten detectar alteraciones del ritmo cardíaco, evaluar la función del corazón y monitorear la presión arterial durante 24 horas, facilitando diagnósticos más precisos y tratamientos oportunos.

En la instancia, el Dr. Labrin enfatizó la importancia de adoptar hábitos saludables para proteger el corazón, tales como mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular, evitar el consumo de tabaco, moderar la ingesta de sal y alcohol, y controlar periódicamente la presión arterial y los niveles de colesterol. Asimismo, subrayó que muchas enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse o controlarse adecuadamente si se detectan a tiempo.

Desde Medlab recalcaron que contar con atención especializada en la región representa una solución concreta para quienes requieren evaluación cardiológica sin necesidad de trasladarse fuera de Magallanes, contribuyendo así a un acceso más oportuno y cercano a la salud.

Quienes deseen agendar una consulta pueden realizar sus reservas a través del sitio web www.doctoralia.cl/alejandro-labrin-mancilla/cardiologo/punta-arenas .





