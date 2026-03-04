ACTOR DE STRANGER THINGS RECORRE MAGALLANES ANTES DE SU DEBUT EN LOLLAPALOOZA CHILE 2026

​El actor y músico estadounidense Joe Keery, conocido por su papel en Stranger Things y por su proyecto musical Djo, fue visto recorriendo la Región de Magallanes y la Antártica Chilena a pocos días de su esperado debut en Lollapalooza Chile 2026.

El artista aterrizó sorpresivamente en Santiago el pasado 26 de febrero, adelantando su llegada al país.Tras su arribo, Keery viajó al sur para explorar la Patagonia chilena.

​Según registros en redes sociales, el músico se encuentra realizando trekking en el Parque Nacional Torres del Paine, donde ha sido visto con ropa técnica de montaña mientras recorre algunos senderos del parque.

Aunque alcanzó fama mundial por su papel de Steve Harrington en Stranger Things, Keery también ha desarrollado una sólida carrera musical. Tras formar parte de la banda Post Animal, debutó como solista en 2019 consolidando el proyecto musical que hoy presenta bajo el nombre de Djo.





