Punta Arenas,
4 de marzo de 2026

ACTOR DE STRANGER THINGS RECORRE MAGALLANES ANTES DE SU DEBUT EN LOLLAPALOOZA CHILE 2026

​El actor y músico Joe Keery llegó anticipadamente al país y fue visto realizando trekking en la Región de Magallanes previo a sus shows en Santiago.

djo

​El actor y músico estadounidense Joe Keery, conocido por su papel en Stranger Things y por su proyecto musical Djo, fue visto recorriendo la Región de Magallanes y la Antártica Chilena a pocos días de su esperado debut en Lollapalooza Chile 2026. 

El artista aterrizó sorpresivamente en Santiago el pasado 26 de febrero, adelantando su llegada al país.Tras su arribo, Keery viajó al sur para explorar la Patagonia chilena. 

​Según registros en redes sociales, el músico se encuentra realizando trekking en el Parque Nacional Torres del Paine, donde ha sido visto con ropa técnica de montaña mientras recorre algunos senderos del parque.

Aunque alcanzó fama mundial por su papel de Steve Harrington en Stranger Things, Keery también ha desarrollado una sólida carrera musical. Tras formar parte de la banda Post Animal, debutó como solista en 2019 consolidando el proyecto musical que hoy presenta bajo el nombre de Djo.


https://www.instagram.com/p/DVedQ63k82u/?img_index=3&igsh=MXBrdjR3c2diejh6Zw==
GASPAR LUNA EN ROCKÓDROMO

MINISTERIO DE LAS CULTURAS ABRE INSCRIPCIONES PARA SER PARTE DE LOS ESCENARIOS DE LA RED ROCKÓDROMO 2026

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Leer Más

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

boricmagallanes2026
nuestrospodcast
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

delegacionpuertotoro

DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA REALIZA ÚLTIMO "GOBIERNO EN TERRENO" DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE BORIC EN PUERTO TORO

Convenio 1

FUNDACIÓN INTEGRA Y DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS