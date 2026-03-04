4 de marzo de 2026
ACTOR DE STRANGER THINGS RECORRE MAGALLANES ANTES DE SU DEBUT EN LOLLAPALOOZA CHILE 2026
El actor y músico Joe Keery llegó anticipadamente al país y fue visto realizando trekking en la Región de Magallanes previo a sus shows en Santiago.
El actor y músico estadounidense Joe Keery, conocido por su papel en Stranger Things y por su proyecto musical Djo, fue visto recorriendo la Región de Magallanes y la Antártica Chilena a pocos días de su esperado debut en Lollapalooza Chile 2026.
El artista aterrizó sorpresivamente en Santiago el pasado 26 de febrero, adelantando su llegada al país.Tras su arribo, Keery viajó al sur para explorar la Patagonia chilena.
Aunque alcanzó fama mundial por su papel de Steve Harrington en Stranger Things, Keery también ha desarrollado una sólida carrera musical. Tras formar parte de la banda Post Animal, debutó como solista en 2019 consolidando el proyecto musical que hoy presenta bajo el nombre de Djo.
PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES
En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.
