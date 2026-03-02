Punta Arenas,
2 de marzo de 2026

ARMADA DE CHILE REFUERZA PRESENCIA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES CON COMISIONAMIENTO DE UNIDAD A LA TERCERA ZONA NAVAL

​La Lancha de Acción Marítima LAM-34 "Angamos" se reintegra como unidad operativa de la jurisdicción, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad marítima y la soberanía nacional en esta estratégica zona del país.

armadachile
Minutos antes de las 11 horas del domingo 1 de marzo, el muelle "Capitán Guillermos" del Astillero de ASMAR recibió las espías de la Lancha de Acción Marítima (LAM-34) "Angamos", oficializando el retorno de esta unidad a las capacidades operativas de la Tercera Zona Naval.

La unidad fue recibida por mandos de unidades y reparticiones de la jurisdicción, concluyendo así un extenso proceso de cambio de puerto base desde Iquique hacia el extremo sur del país. Desde ahora, la "Angamos" tendrá dentro de sus misiones principales el patrullaje y control del Estrecho de Magallanes, además del resguardo de los espacios marítimos interiores del territorio austral.

En la oportunidad, el Contraalmirante Juan Soto Herrera, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, destacó el carácter histórico de la jornada, subrayando que el regreso de la unidad contará con un acompañamiento de ASMAR Magallanes, que le permitirá "potenciar de manera significativa sus capacidades para operar en esta zona".

Asimismo, enfatizó que la reincorporación de la "Angamos" fortalece una línea clave para el conocimiento del teatro de operaciones austral, agregando que "el proceso que se vivirá durante este año y los subsiguientes serán muy importante para recuperar ese conocimiento y reforzar las capacidades orientadas a la protección de la soberanía y la salvaguarda de la vida humana en el mar".

Regreso al territorio austral

La LAM-34 "Angamos" retorna a las aguas australes tras haber formado parte, entre los años 2002 y 2014, del Comando de Misileras Sur (COMISUR), periodo en el cual operó con base en Punta Arenas junto a las unidades "Chipana" y "Casma", esta última actualmente en la jurisdicción.

Su comandante, el Capitán de Corbeta Miguel Catalán, relevó el significado operativo y humano de este regreso, señalando que "fue una navegación extensa", pero que permite' volver al puerto que le dio resguardo y al que sirvió por tantos años". En ese sentido, destacó la motivación de la dotación de los 39 marinos a bordo y la importancia de volver a operar en conjunto con unidades de la Tercera Zona Naval, calificando como "muy emocionante" volver a ver a dos lanchas de acción marítima navegando juntas por el Estrecho de Magallanes después de varios años.

Construida en 1973, la "Angamos" fue la unidad prototipo de una nueva clase de lanchas misileras desarrolladas para la Marina de Israel, siendo adquirida por Chile en 1997 e izando por primera vez el pabellón nacional el 1 de junio de ese año.

Desde entonces, la unidad ha operado de manera ininterrumpida a lo largo de las costas del país, integrando sucesivamente el Comando de Misileras Sur y el Comando de Misileras Norte entre los años 2015 y 2025, para actualmente volver a formar parte de la Tercera Zona Naval.

Si bien sus roles principales consideran el combate artillero de superficie, estas capacidades se complementan con tareas orientadas al fortalecimiento de la seguridad de la navegación, el resguardo de la vida humana en el mar y el apoyo a las labores de control marítimo que desarrolla la Armada de Chile en el extremo sur del país.

Noticias
Relacionadas
Imprimir
TRAS CITA CON KAST POR CABLE CHINO, PRESIDENTE BORIC VIAJARÁ ESTE MARTES POR LA TARDE A MAGALLANES

Leer Más

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

