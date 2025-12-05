PUNTA ARENAS ES SEDE DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA ANTÁRTICA TRAS CASI DOS DÉCADAS

Entre el 2 y el 6 de diciembre, delegaciones de 13 países se reúnen en la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para dar cuenta de las tareas de levantamiento de información geoespacial marina y producción cartográfica. La reunión, liderada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) tras 19 años desde su última organización en el país, congrega a parte de los 27 estados miembros de la Comisión Hidrográfica Antártica (CHA), grupo de trabajo de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).

La CHA tiene por misión principal coordinar los esfuerzos de levantamientos hidrográficos, la producción de cartografía náutica internacional y el intercambio de información geoespacial marina obtenida por sus estados miembros, específicamente en el territorio antártico, una zona de alta exigencia que demanda una preparación logística y profesional de primer nivel.



El Director del SHOA y vicepresidente de la conferencia, Capitán de Navío Carlos Zúñiga, destacó la relevancia del encuentro: “Esta conferencia representa una oportunidad estratégica para mostrar a la comunidad hidrográfica internacional que Chile, la Región de Magallanes y en específico la ciudad de Punta Arenas, constituyen el principal hub logístico y natural puerta de entrada a la Antártica por todos los servicios y beneficios que ofrece su ubicación geográfica”.



El Oficial agregó que “la CHA normalmente sesiona, cada 18 meses, a miles de kilómetros del Continente Blanco y hoy nos encontramos aproximadamente a tan solo 1.400 kilómetros de distancia de la zona, donde esta semana debatiremos y analizaremos el futuro de la cartografía náutica internacional que distintos países producen para que los operadores antárticos y científicos puedan realizar su trabajo de forma segura y confiable a través de las rutas marítimas en el Océano Austral”.



Durante las jornadas de trabajo, las delegaciones abordan temas críticos como la presentación de avances en producción cartográfica y actividad científica, además de facilitar el intercambio de información geoespacial entre las Oficinas Hidrográficas. Asimismo, se trabaja en la implementación del esquema de distribución de las “Cartas Náuticas Internacionales” (INT) —donde Chile posee el segundo lugar en cantidad de cartografía asignada— y en la definición de necesidades para nuevos levantamientos hidrográficos mediante acciones cooperativas.



La conferencia cuenta con la participación del secretario general de la OHI, Dr. Mathias Jonas, quien también preside la CHA. La autoridad internacional señaló: "Nuestro rol es facilitar la asociación de los esfuerzos hidro-cartográficos desarrollados por los Servicios Hidrográficos Nacionales, que procuran la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente marino".

En el marco de las actividades profesionales, las delegaciones realizaron una visita al rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”. La conferencia culminará este sábado con un recorrido por la planta de ASMAR Magallanes, instancia que permitirá exhibir las capacidades de apoyo logístico que la Institución dispone en la zona austral.

Fuente: armada.cl

