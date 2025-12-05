Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de diciembre de 2025

PUNTA ARENAS ES SEDE DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA ANTÁRTICA TRAS CASI DOS DÉCADAS

​El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) es el anfitrión de la cita internacional que congrega a representantes de 13 naciones. El encuentro aborda los últimos avances en información geoespacial marina y la producción de cartografía náutica en el Continente Blanco.

comisionhidrografica

Entre el 2 y el 6 de diciembre, delegaciones de 13 países se reúnen en la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para dar cuenta de las tareas de levantamiento de información geoespacial marina y producción cartográfica. La reunión, liderada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) tras 19 años desde su última organización en el país, congrega a parte de los 27 estados miembros de la Comisión Hidrográfica Antártica (CHA), grupo de trabajo de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).

La CHA tiene por misión principal coordinar los esfuerzos de levantamientos hidrográficos, la producción de cartografía náutica internacional y el intercambio de información geoespacial marina obtenida por sus estados miembros, específicamente en el territorio antártico, una zona de alta exigencia que demanda una preparación logística y profesional de primer nivel.


El Director del SHOA y vicepresidente de la conferencia, Capitán de Navío Carlos Zúñiga, destacó la relevancia del encuentro: “Esta conferencia representa una oportunidad estratégica para mostrar a la comunidad hidrográfica internacional que Chile, la Región de Magallanes y en específico la ciudad de Punta Arenas, constituyen el principal hub logístico y natural puerta de entrada a la Antártica por todos los servicios y beneficios que ofrece su ubicación geográfica”.


El Oficial agregó que “la CHA normalmente sesiona, cada 18 meses, a miles de kilómetros del Continente Blanco y hoy nos encontramos aproximadamente a tan solo 1.400 kilómetros de distancia de la zona, donde esta semana debatiremos y analizaremos el futuro de la cartografía náutica internacional que distintos países producen para que los operadores antárticos y científicos puedan realizar su trabajo de forma segura y confiable a través de las rutas marítimas en el Océano Austral”.


Durante las jornadas de trabajo, las delegaciones abordan temas críticos como la presentación de avances en producción cartográfica y actividad científica, además de facilitar el intercambio de información geoespacial entre las Oficinas Hidrográficas. Asimismo, se trabaja en la implementación del esquema de distribución de las “Cartas Náuticas Internacionales” (INT) —donde Chile posee el segundo lugar en cantidad de cartografía asignada— y en la definición de necesidades para nuevos levantamientos hidrográficos mediante acciones cooperativas.


La conferencia cuenta con la participación del secretario general de la OHI, Dr. Mathias Jonas, quien también preside la CHA. La autoridad internacional señaló: "Nuestro rol es facilitar la asociación de los esfuerzos hidro-cartográficos desarrollados por los Servicios Hidrográficos Nacionales, que procuran la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente marino".

En el marco de las actividades profesionales, las delegaciones realizaron una visita al rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”. La conferencia culminará este sábado con un recorrido por la planta de ASMAR Magallanes, instancia que permitirá exhibir las capacidades de apoyo logístico que la Institución dispone en la zona austral.

Fuente: armada.cl

MINVU - Avance Circunvalación_1

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN RAMÓN CAÑAS MONTALVA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MEJORA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, INDESPA Y ARMADORES CELEBRAN CONCURSO QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 185 PERSONAS

Leer Más

​El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

​El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

goreindespa
nuestrospodcast
comisionhidrografica

PUNTA ARENAS ES SEDE DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA ANTÁRTICA TRAS CASI DOS DÉCADAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
olimpiadasanefmagallanes

OLIMPIADAS ANEF MAGALLANES 2025: ÉXITO EN EL CIERRE DE LA SEGUNDA VERSIÓN CON EMOCIONANTES COMPETENCIAS DE NATACIÓN Y DEFINICIÓN DE FINALES DE FUTSAL

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ganadorrifajornadas

CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR ENTREGA AUTO DE RIFA DE LAS 38° JORNADADAS A POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
GET CENTRO REHABILITACIÓN 1

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PUNTA ARENAS RECIBIÓ GOBIERNO EN TERRENO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD