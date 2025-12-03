MATRIARCADO Y FEMINISMO: SABERES ANCESTRALES Y REFLEXIONES CONTEMPORÁNEAS

El programa “Cuentan los Antiguos, Escuchen Amigos” abrió su capítulo número 15 con un recorrido por las raíces del concepto de matriarcado, explicando su origen etimológico, su uso en la antropología y la manera en que el feminismo lo ha reinterpretado como herramienta crítica frente al patriarcado. Las conductoras destacaron que, aunque no existen evidencias de un matriarcado universal, sí han existido sociedades matrilineales o matrifocales, como los Mundurukú, los Minangkabau y los Trobriandeses, donde las mujeres ejercen roles centrales en la herencia, la vida comunitaria y la cultura.​

A través de mitos y realidades, el programa desmontó ideas comunes, como la supuesta existencia de un pasado dominado por mujeres o la creencia de que el feminismo busca instaurar un sistema inverso al patriarcado. Desde una perspectiva pedagógica, Patricia Messier junto con Felicia mostraron cómo estas nociones provienen de interpretaciones románticas o especulativas, mientras que la investigación contemporánea apunta a estructuras mucho más diversas y complejas.

En el programa "Cuentan Los Antiguos, escuchen Amigo" de Polar Comunicaciones también se profundizó en la diversidad del feminismo actual, repasando 18 corrientes —desde el feminismo filosófico y radical, hasta el ecofeminismo, el ciberfeminismo y el feminismo postcolonial— mostrando cómo cada una aporta miradas distintas a la lucha por la igualdad. Se sumó además un segmento musical y reflexivo con “Despierten las Mujeres”, dedicado a honrar a las abuelas, madres e hijas que han transmitido fuerza, memoria y sanación a lo largo del tiempo.

​En su segundo bloque, el programa integró vocabulario en kawésqar y de otros pueblos originarios, incorporando conceptos vinculados a la fuerza, el encuentro y el rol de la mujer en diferentes culturas. Finalmente, las conductoras invitaron a la audiencia a continuar participando en el concurso semanal y a acompañarlas cada miércoles en este espacio que combina cultura indígena, memoria ancestral y reflexión contemporánea sobre el rol de las mujeres en la sociedad.





