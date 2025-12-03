Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

MATRIARCADO Y FEMINISMO: SABERES ANCESTRALES Y REFLEXIONES CONTEMPORÁNEAS

​Cuentan Los Antiguos, escuchen Amigo

Programa Cuentan los antiguos 3 de diciembre

El programa “Cuentan los Antiguos, Escuchen Amigos” abrió su capítulo número 15 con un recorrido por las raíces del concepto de matriarcado, explicando su origen etimológico, su uso en la antropología y la manera en que el feminismo lo ha reinterpretado como herramienta crítica frente al patriarcado. Las conductoras destacaron que, aunque no existen evidencias de un matriarcado universal, sí han existido sociedades matrilineales o matrifocales, como los Mundurukú, los Minangkabau y los Trobriandeses, donde las mujeres ejercen roles centrales en la herencia, la vida comunitaria y la cultura.​

A través de mitos y realidades, el programa desmontó ideas comunes, como la supuesta existencia de un pasado dominado por mujeres o la creencia de que el feminismo busca instaurar un sistema inverso al patriarcado. Desde una perspectiva pedagógica, Patricia Messier junto con  Felicia mostraron cómo estas nociones provienen de interpretaciones románticas o especulativas, mientras que la investigación contemporánea apunta a estructuras mucho más diversas y complejas.

En el programa "Cuentan Los Antiguos, escuchen Amigo" de Polar Comunicaciones también se profundizó en la diversidad del feminismo actual, repasando 18 corrientes —desde el feminismo filosófico y radical, hasta el ecofeminismo, el ciberfeminismo y el feminismo postcolonial— mostrando cómo cada una aporta miradas distintas a la lucha por la igualdad. Se sumó además un segmento musical y reflexivo con “Despierten las Mujeres”, dedicado a honrar a las abuelas, madres e hijas que han transmitido fuerza, memoria y sanación a lo largo del tiempo.

​En su segundo bloque, el programa integró vocabulario en kawésqar y de otros pueblos originarios, incorporando conceptos vinculados a la fuerza, el encuentro y el rol de la mujer en diferentes culturas. Finalmente, las conductoras invitaron a la audiencia a continuar participando en el concurso semanal y a acompañarlas cada miércoles en este espacio que combina cultura indígena, memoria ancestral y reflexión contemporánea sobre el rol de las mujeres en la sociedad.





eco y feminismo

HOY COMIENZA LA III VERSIÓN DEL ENCUENTRO ECOLOGÍA Y FEMINISMOS DEL SUR EN PUNTA ARENAS

MUNICIPIO EN ALERTA POR TARDANZA DEL GORE EN EL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

nuestrospodcast
GOBIERNO PRESENTÓ RESULTADO DE PROYECTO DEDICADO A REVITALIZAR LA LENGUA YAGAN A PARTIR DE MANUSCRITOS DE 1880

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

ssmvihprep

DÍA MUNDIAL DEL SIDA: ESPECIALISTAS EN MAGALLANES REITERAN IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO Y LA DETECCIÓN OPORTUNA

pdifallecido

PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN FALLECIMIENTO DE HOMBRE HALLADO EN SITIO ERIAZO

desempleomag

DESOCUPACIÓN REGISTRÓ UNA SIGNIFICATIVA ALZA EN MAGALLANES

