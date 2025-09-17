BORIC SE EQUIVOCÓ: COMUNIDADES KAWÉSQAR LOGRAN ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA PREFERENCIA A EXTRANJEROS EN SUBSIDIOS DE VIVIENDA

Como "un paso para eliminar una odiosa discriminación contra los chilenos" calificó la presidenta de la Comunidad Kawésqar ATAP, hermana Haydee Águila de Puerto Natales, la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que declaró admisible el recurso de protección interpuesto por las comunidades Kawésqar ATAP, Residentes Río Primero y Aswal Lajep.

La acción, presentada en favor de decenas de indígenas chilenos que fueron relegados a última prioridad frente a postulantes extranjeros en los subsidios de vivienda, fue dirigida contra el SERVIU de la Región de Magallanes y la Inmobiliaria Salfa Austral Ltda., por discriminación en el acceso a la vivienda.

El recurso expone una realidad que indigna: en Magallanes, una de las regiones con mayor déficit habitacional del país, chilenos e indígenas han sido desplazados de los programas de vivienda, mientras se abre la puerta a la llegada masiva de postulantes extranjeros.

El recurso denuncia que las resoluciones dictadas por el SERVIU alteraron de forma arbitraria el reglamento DS49, dejando fuera a personas a quienes la ley reconoce expresamente como sujetos de protección especial. Al mismo tiempo, se eliminó toda referencia a la calidad indígena como criterio de priorización, y la entidad patrocinante Salfa Austral convocó a nuevos postulantes externos, lo que amenaza a más de un centenar de postulantes que ya habían esperado por años.

Para las comunidades, lo ocurrido no es un simple error administrativo, sino un patrón de discriminación. Se trata de excluir a quienes llevan generaciones en la región, para dar preferencia a quienes llegan desde fuera, incluso por sobre los pueblos originarios de Magallanes.

Haydée Águila, presidenta de la Comunidad Kawésqar ATAP, lo expresó con claridad:





"Nuestras familias han resistido siglos en este territorio, y ahora resulta que un extranjero recién llegado tiene más derecho a un subsidio que una persona que ha vivido toda su vida aquí. Esta exclusión es una burla, un desprecio hacia quienes somos parte de la historia viva de Magallanes".

En la misma línea, Ariel León Bacian, también recurrente junto a las comunidades, sostuvo:





"El Presidente Boric se equivocó. Él dice que los extranjeros postulan como cualquiera, pero si las resoluciones del Serviu están hechas para beneficiarlos directamente y dejan a los indígenas fuera, desactivando un derecho ganado, entonces hay discriminación. En los hechos, es como un concurso arreglado, porque los que quedarán con subsidios asignados son extranjeros y los chilenos indígenas quedan fuera. Su gobierno, que prometió reparación a los pueblos indígenas, termina validando la marginación de chilenos e indígenas en favor de extranjeros. El SERVIU y la inmobiliaria han impuesto criterios ilegales y discriminatorios, lo que no solo vulnera la Constitución, sino también el Convenio 169 de la OIT. Es un retroceso grave en igualdad y justicia social".

Los recurrentes recalcaron que el derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados por Chile y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Negar ese derecho a los habitantes históricos de Magallanes para favorecer a recién llegados no solo perpetúa la discriminación, sino que abre un peligroso precedente nacional.

Finalmente, llamaron a la ciudadanía a acompañar su lucha: "No se trata sólo de indígenas, es un problema que afecta a toda la población de Magallanes. Mientras nuestras familias son postergadas, se normaliza la sustitución de habitantes locales por nuevos postulantes llegados en masa. La prioridad debe estar en quienes hemos vivido, trabajado y resistido históricamente en este territorio".

