Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

17 de septiembre de 2025

BORIC SE EQUIVOCÓ: COMUNIDADES KAWÉSQAR LOGRAN ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA PREFERENCIA A EXTRANJEROS EN SUBSIDIOS DE VIVIENDA

Declaración pública.

CARTA DIRECTOR (2)

Como "un paso para eliminar una odiosa discriminación contra los chilenos" calificó la presidenta de la Comunidad Kawésqar ATAP, hermana Haydee Águila de Puerto Natales, la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que declaró admisible el recurso de protección interpuesto por las comunidades Kawésqar ATAP, Residentes Río Primero y Aswal Lajep.

La acción, presentada en favor de decenas de indígenas chilenos que fueron relegados a última prioridad frente a postulantes extranjeros en los subsidios de vivienda, fue dirigida contra el SERVIU de la Región de Magallanes y la Inmobiliaria Salfa Austral Ltda., por discriminación en el acceso a la vivienda.

El recurso expone una realidad que indigna: en Magallanes, una de las regiones con mayor déficit habitacional del país, chilenos e indígenas han sido desplazados de los programas de vivienda, mientras se abre la puerta a la llegada masiva de postulantes extranjeros.

El recurso denuncia que las resoluciones dictadas por el SERVIU alteraron de forma arbitraria el reglamento DS49, dejando fuera a personas a quienes la ley reconoce expresamente como sujetos de protección especial. Al mismo tiempo, se eliminó toda referencia a la calidad indígena como criterio de priorización, y la entidad patrocinante Salfa Austral convocó a nuevos postulantes externos, lo que amenaza a más de un centenar de postulantes que ya habían esperado por años. 

Para las comunidades, lo ocurrido no es un simple error administrativo, sino un patrón de discriminación. Se trata de excluir a quienes llevan generaciones en la región, para dar preferencia a quienes llegan desde fuera, incluso por sobre los pueblos originarios de Magallanes.

Haydée Águila, presidenta de la Comunidad Kawésqar ATAP, lo expresó con claridad:

"Nuestras familias han resistido siglos en este territorio, y ahora resulta que un extranjero recién llegado tiene más derecho a un subsidio que una persona que ha vivido toda su vida aquí. Esta exclusión es una burla, un desprecio hacia quienes somos parte de la historia viva de Magallanes".

En la misma línea, Ariel León Bacian, también recurrente junto a las comunidades, sostuvo:

"El Presidente Boric se equivocó. Él dice que los extranjeros postulan como cualquiera, pero si las resoluciones del Serviu están hechas para beneficiarlos directamente y dejan a los indígenas fuera, desactivando un derecho ganado, entonces hay discriminación. En los hechos, es como un concurso arreglado, porque los que quedarán con subsidios asignados son extranjeros y los chilenos indígenas quedan fuera. Su gobierno, que prometió reparación a los pueblos indígenas, termina validando la marginación de chilenos e indígenas en favor de extranjeros. El SERVIU y la inmobiliaria han impuesto criterios ilegales y discriminatorios, lo que no solo vulnera la Constitución, sino también el Convenio 169 de la OIT. Es un retroceso grave en igualdad y justicia social".

Los recurrentes recalcaron que el derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados por Chile y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Negar ese derecho a los habitantes históricos de Magallanes para favorecer a recién llegados no solo perpetúa la discriminación, sino que abre un peligroso precedente nacional. 

Finalmente, llamaron a la ciudadanía a acompañar su lucha: "No se trata sólo de indígenas, es un problema que afecta a toda la población de Magallanes. Mientras nuestras familias son postergadas, se normaliza la sustitución de habitantes locales por nuevos postulantes llegados en masa. La prioridad debe estar en quienes hemos vivido, trabajado y resistido históricamente en este territorio".


baldovinogomez

REFLEXIONARON SOBRE “EL SELLO DEL PRESIDENTE ALLENDE EN MAGALLANES” EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

pditecnicos1
nuestrospodcast
Jornada EPAUSTRAL - SEREMI Seguridad Pública (9)

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LIDERA JORNADA DE DIÁLOGO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PORTUARIA EN MAGALLANES

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
CARTA DIRECTOR (2)

BORIC SE EQUIVOCÓ: COMUNIDADES KAWÉSQAR LOGRAN ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA PREFERENCIA A EXTRANJEROS EN SUBSIDIOS DE VIVIENDA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
fondapuntales

FONDA PUNTALES: BLUES, FUEGO Y COMUNIDAD EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Delegado Presidencial2

EDUCACIÓN Y SEGEGOB REALIZAN UN NUEVO DIÁLOGO FES MIENTRAS EL PROYECTO AVANZA EN EL CONGRESO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250