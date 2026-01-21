Punta Arenas,
21 de enero de 2026

SAMU: COMPROMISO Y VOCACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Servicio de salud Magallanes informa.

samumagallanes

​El Servicio de Salud Magallanes reafirma su respaldo al trabajo que realizan día a día las y los funcionarios del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) en la región, destacando especialmente el compromiso y profesionalismo de los equipos, quienes entregan atención oportuna, segura y de calidad a la comunidad en situaciones de alta complejidad.

 
“SAMU y sus funcionarios y funcionarias son ampliamente reconocidos por su compromiso, vocación de servicio y alto nivel profesional. Son quienes dan respuesta oportuna a las necesidades de la población en contextos de alta exigencia operativa, manteniendo siempre elevados estándares de atención”, señaló la directora del organismo, Verónica Yañez González.

 
Este compromiso se refleja en la importante labor realizada durante el año 2025, período en el que SAMU Base Punta Arenas, concretó más de 10 mil rescates, desglosados en 7.309 traslados en ambulancia avanzada y 2.874 traslados en ambulancia básica, cifras que dan cuenta de la magnitud y relevancia del trabajo desarrollado en el territorio.

 
En este contexto, el organismo sanitario informó que, como parte de su gestión institucional, se han implementado y se mantienen de manera permanente procesos de control interno y monitoreo, orientados a la mejora continua de las prácticas asistenciales, descartando cualquier accionar negligente o no orientado hacia el beneficio de sus usuarios/as. Estas acciones buscan fortalecer los estándares de seguridad, así como impulsar planes de mejora que refuercen procedimientos, registros, supervisión y seguimiento, siempre en conformidad con la normativa vigente.

 
En relación con materias asociadas a clima laboral, la directora acotó que actualmente se encuentran en desarrollo 4 procesos disciplinarios, con el propósito de realizar una evaluación objetiva y responsable de los antecedentes. Dicho proceso se lleva a cabo, resguardando la confidencialidad y la protección de todas las personas involucradas.

 
Finalmente, el Servicio de Salud Magallanes y su Red Asistencial —de la cual SAMU Magallanes es un componente fundamental— refuerza a la comunidad que su principal preocupación y ocupación es garantizar atenciones de salud dignas, oportunas, seguras y de calidad para todos sus usuarios, promoviendo al mismo tiempo, ambientes laborales basados en el respeto, la probidad y el cumplimiento estricto de los deberes funcionarios.

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES INTENSIFICA OPERATIVOS TERRITORIALES PARA PESQUISA DE CÁNCER DE MAMA

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA PLAN INTEGRAL PARA RESGUARDAR HUMEDALES URBANOS DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SAMU: COMPROMISO Y VOCACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

NAVARINO TRAIL REUNIÓ A CORREDORES EN PUERTO WILLIAMS PARA LA CARRERA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

Inauguracion Salon Gabriela Mistral

TORRES DEL PAINE INAUGURA OBRAS CLAVE PARA LA COMUNIDAD LOCAL

