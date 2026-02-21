COLEGIO MÉDICO SE REFIERE A CONFLICTO DEL SAMU Y HOSPITAL DE NATALES POR TRASLADO DE PACIENTES

Como CONSEJO REGIONAL MAGALLANES, en relación a las publicaciones de ayer en algunos medios locales, nos vemos en la obligación de aclarar algunos aspectos que consideramos relevantes:

1. Reconocemos la existencia de la falta de algunos lineamientos a nivel de red asistencial que tensionan la relación entre el SAMU y los equipos médicos del Hospital de Puerto Natales.

2. Existen protocolos internos en dicho hospital confeccionados por referentes médicos, consensuados con el regulador del SAMU, que norman ciertos aspectos de los traslados de pacientes, pero que NO SE CUMPLEN por parte del equipo de SAMU.

3. ⁠Los equipos de SAMU que realizan traslados desde la ciudad de Puerto Natales hacia Punta Arenas, cumplen tiempos de descanso muy superiores a los que dicta el código del trabajo, prolongándose por varias horas antes de regresar, lo cual imposibilita la realización de otros traslados hacia Punta Arenas, retrasando la atención de otros pacientes que pudieran requerirlo. Además se abusa del recurso de aeroevacuaciones, lo que implica gastos millonarios para el hospital de Puerto Natales y/o el pago de viáticos y horas extraordinarias innecesarias lo que va en contra del buen uso de recursos públicos.

4. En traslados medicalizados, el médico que realiza el traslado queda imposibilitado de volver a retomar sus funciones de turno, disminuyendo la capacidad de respuesta del servicio de urgencias del Hospital de Natales, lo cual afecta directamente la oportuna atención de los pacientes.

5. Incertidumbre del resguardo de los móviles, pues habitualmente no quedan ni en el centro regulador ni en el Hospital Clínico de Magallanes como dicta la norma.

6. Se incumplen órdenes directas del Centro Regulador de volver a la ciudad de Puerto Natales, llegando incluso a cortar la comunicación apagando la radio o no contestando los teléfonos celulares. Lo cual es una falta grave al estatuto administrativo.

Finalmente decir que a nivel local, el equipo médico ha buscado soluciones que mejoren los flujos actuales, pero algunos funcionarios del SAMU amparados en sus GREMIOS han obstaculizado de manera sistemática todo intento de lograr llegar a un acuerdo que beneficie al paciente y le garantice la mejor oportunidad de atención.

Este consejo regional siempre velará por la seguridad de los pacientes por lo que instamos a mantener el diálogo para resolver cuanto antes este conflicto.

​

