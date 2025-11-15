Punta Arenas,
15 de noviembre de 2025

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INFORMA REUBICACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA POR TRABAJOS DE MANTENCIÓN

El periodo estimado de funcionamiento en estas nuevas dependencias será entre el 17 y el 30 de noviembre de 2025. ​

HCM

El Hospital Clínico Magallanes informa a la comunidad que, debido a trabajos programados de mantención en el Servicio de Oncología, las atenciones habituales serán reubicadas temporalmente en distintos sectores del establecimiento.
El periodo estimado de funcionamiento en estas nuevas dependencias será entre el 17 y el 30 de noviembre de 2025.

Esta medida busca asegurar la continuidad asistencial, mantener los estándares de seguridad para pacientes y funcionarios, y permitir el adecuado desarrollo de las obras.

Nuevas ubicaciones temporales

Unidad de Quimioterapia

Será trasladada al 5° Piso, sector Pensionado, Ala Sur Estrecho (habitaciones 502 y 503).

Unidad de Cuidados Paliativos Oncológicos (Poli Dolor)

Atenderá en el Zócalo del Hospital Clínico de Magallanes, piso -1, Sector Biblioteca.

Consulta Psicóloga Daniela Marincovich

Mantendrá atención en el mismo sector: Piso -1, Sector Biblioteca, con el anexo 613170.

Consultas de Hematología

Las consultas de la Dra. Cardemil y el Dr. Flores se realizarán en la Unidad de Radioterapia:

  • Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de noviembre
    Ubicada en Piso -1, Edificio B.

Consulta Oncólogo Médico de ronda – Dr. Inalaf

Atenderá en la Unidad de Radioterapia los días:

  • jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre de 2025

Gestoras de Casos

Se mantienen en su ubicación habitual: 1° Piso, CAE Adulto.

  • Anexo interno: 613168
  • Desde exterior: 61 2 293168

Información para pacientes

Para orientar y apoyar a usuarios y familias, una administrativa permanecerá en la ubicación habitual del Servicio de Oncología (2° Piso, Edificio C).

  • Anexo interno: 613171
  • Desde exterior: 61 2 293171

Además, se dispone del número móvil: +56 9 7432 2842, para consultas generales durante este proceso de reubicación temporal.

El Hospital Clínico Magallanes agradece la comprensión de los pacientes y sus familias durante este periodo y reafirma su compromiso con entregar una atención segura, continua y de calidad.


EL HOSPITAL MÁS AUSTRAL DEL MUNDO, CONMEMORÓ 9 AÑOS AL SERVICIO DE SU COMUNIDAD USUARIA

MUNICIPIO REFUERZA SAPU ANTE FUERTE ALZA DE CONSULTAS RESPIRATORIAS

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INFORMA REUBICACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA POR TRABAJOS DE MANTENCIÓN

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

MUNICIPIO REFUERZA SAPU ANTE FUERTE ALZA DE CONSULTAS RESPIRATORIAS

GERENTE GENERAL DE CORMAG DESTACA NUEVAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y PRESENTA PROGRAMA "RECONOCE MAGALLANES"

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y UMAG INVITAN A PARTICIPAR DEL II SEMINARIO EN CIENCIAS DEL DEPORTE EN PUNTA ARENAS

