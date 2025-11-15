15 de noviembre de 2025
HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INFORMA REUBICACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA POR TRABAJOS DE MANTENCIÓN
El periodo estimado de funcionamiento en estas nuevas dependencias será entre el 17 y el 30 de noviembre de 2025.
El Hospital Clínico Magallanes informa a la comunidad que, debido a trabajos programados de mantención en el Servicio de Oncología, las atenciones habituales serán reubicadas temporalmente en distintos sectores del establecimiento.
Esta medida busca asegurar la continuidad asistencial, mantener los estándares de seguridad para pacientes y funcionarios, y permitir el adecuado desarrollo de las obras.
Nuevas ubicaciones temporales
Unidad de Quimioterapia
Será trasladada al 5° Piso, sector Pensionado, Ala Sur Estrecho (habitaciones 502 y 503).
- Anexo interno: 613047
- Desde exterior: 61 2 293047
- Correo: [email protected]
Unidad de Cuidados Paliativos Oncológicos (Poli Dolor)
Atenderá en el Zócalo del Hospital Clínico de Magallanes, piso -1, Sector Biblioteca.
- Anexo interno: 613170
- Desde exterior: 61 2 293170
- Correo: [email protected]
Consulta Psicóloga Daniela Marincovich
Mantendrá atención en el mismo sector: Piso -1, Sector Biblioteca, con el anexo 613170.
Consultas de Hematología
Las consultas de la Dra. Cardemil y el Dr. Flores se realizarán en la Unidad de Radioterapia:
- Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de noviembre
Ubicada en Piso -1, Edificio B.
Consulta Oncólogo Médico de ronda – Dr. Inalaf
Atenderá en la Unidad de Radioterapia los días:
- jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre de 2025
Gestoras de Casos
Se mantienen en su ubicación habitual: 1° Piso, CAE Adulto.
- Anexo interno: 613168
- Desde exterior: 61 2 293168
Información para pacientes
Para orientar y apoyar a usuarios y familias, una administrativa permanecerá en la ubicación habitual del Servicio de Oncología (2° Piso, Edificio C).
- Anexo interno: 613171
- Desde exterior: 61 2 293171
Además, se dispone del número móvil: +56 9 7432 2842, para consultas generales durante este proceso de reubicación temporal.
El Hospital Clínico Magallanes agradece la comprensión de los pacientes y sus familias durante este periodo y reafirma su compromiso con entregar una atención segura, continua y de calidad.
