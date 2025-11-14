Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de noviembre de 2025

MUNICIPALIDAD ACELERA ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN PARA ESTE DOMINGO

​Los 33 recintos de la comuna están siendo habilitados a contrarreloj tras recibirlos más tarde de lo habitual, lo que prolongará faenas hasta el sábado en la noche.

ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN (5)

La Municipalidad de Punta Arenas inició este viernes el armado de los locales de votación para las elecciones de este domingo, en un proceso que este año se desarrolla bajo una planificación inédita debido a la entrega tardía de los recintos educacionales. La comuna cuenta con 33 establecimientos y 321 mesas de sufragio, lo que implica el montaje de urnas, casetas y la reorganización completa de salas y mobiliario escolar.

El alcalde Claudio Radonich explicó que este escenario obliga a extender intensivamente el trabajo municipal para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada electoral. "Estamos hablando de 33 locales y 321 mesas, cada una con dos urnas y dos casetas, además de la limpieza y orden de los colegios. Este trabajo siempre partía el viernes, porque los establecimientos se entregaban el jueves por la noche, pero este año los recibimos más tarde. Eso significa que nuestros equipos deberán trabajar todo el día y también mañana. Por primera vez podría pasar que, al momento de constituir las mesas, algunos locales no estén completamente armados, porque nos veremos obligados a trabajar hasta el sábado en la noche".

El jefe comunal sostuvo que la situación implica una carga laboral inusual para los equipos municipales. "Esto nunca lo habíamos vivido. Son personas que también necesitan descansar, y solo la Municipalidad y el equipo de Emergencias tienen esta responsabilidad. Es un esfuerzo enorme y creemos que la entrega de los recintos pudo gestionarse con mayor previsión. De todas maneras, el sábado en la tarde todas las mesas estarán instaladas para que el domingo la votación se desarrolle con normalidad, como siempre ocurre en Punta Arenas".

La directora de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio, Sonia Vargas, detalló cómo se ha desplegado el trabajo operativo desde primera hora. "Comenzamos esta mañana con los recintos que se nos asignaron primero: Centro Elige Vivir Sano, Complejo Deportivo de la 18 de Septiembre, Centro Penitenciario y Universidad de Magallanes. Es evidente el retraso; otros años a esta hora ya teníamos casi el 80% de los locales implementados, y hoy no es así. Vamos a continuar hasta cerca de las 23:00 para completar la primera etapa y retomaremos a las 8:00 de la mañana".

La funcionaria municipal agregó que, debido a la contingencia, la administración comunal contrató cinco trabajadores externos adicionales para reforzar el equipo regular. También informó la distribución de mesas por sectores. "Este recinto tiene 21 mesas; luego sigue la Escuela España con 18 y la Padre Hurtado con 15. Se concentró una gran cantidad de mesas en el sector surponiente y sector alto de la ciudad, mientras que el sector céntrico tiene menos carga logística".

La Municipalidad reiteró que, pese a la complejidad del proceso, todos los recintos estarán habilitados durante la tarde del sábado, asegurando el normal desarrollo de las votaciones del domingo. En paralelo, funcionarios municipales y equipos de emergencia permanecerán en coordinación permanente para responder a eventualidades que puedan surgir durante la jornada electoral.

CE2

INACH PARTICIPA COMO DELEGACIÓN INVITADA EN EL CONGRESO NACIONAL EXPLORA 2025 JUNTO A ESTUDIANTES DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE BORIC Y GOBERNADOR FLIES FIRMAN LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE) 2025-2035 PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​Con la firma, las iniciativas podrán concretarse con mayor agilidad.

​Con la firma, las iniciativas podrán concretarse con mayor agilidad.

boricpedze
nuestrospodcast
ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN (5)

MUNICIPALIDAD ACELERA ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN PARA ESTE DOMINGO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite
publicite aqui
publicite
publicite
ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN (5)

MUNICIPALIDAD ACELERA ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN PARA ESTE DOMINGO

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tallervih

SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES REALIZA TALLER SOBRE PREVENCIÓN DE VIH E ITS PARA EQUIPOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
sernapescaumag

SERNAPESCA CERTIFICÓ COMO CENTINELAS DEL MAR A EQUIPO DE MUSEO DE HISTORIA NATURAL RÍO SECO Y A ESTUDIANTES DE UMAG