DESTACAN PROGRAMAS DE INDAP PARA FORTALECER AGRICULTURA SOSTENIBLE

Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

Buenos días región

En el programa Buenos días región, Sandra Nain Delgado, presidenta de la Agrupación de Agricultores Tierra Austral, abordó los principales desafíos que enfrenta hoy la agricultura en Magallanes, especialmente la baja participación de jóvenes en el rubro.

La dirigenta señaló que existe poco interés de las nuevas generaciones por continuar con el trabajo agrícola, ya que muchos jóvenes emigran para estudiar o trabajar en el norte del país, optando por empleos más convencionales. Esta situación ha dificultado el recambio generacional y la continuidad de los saberes heredados de abuelos y pueblos originarios.

Nain destacó que la pérdida de la cultura de la huerta también responde a cambios en el estilo de vida, como el reducido tamaño de los terrenos urbanos y la facilidad de acceder a productos en supermercados, lo que ha alejado a las familias del trabajo con la tierra.

En este contexto, valoró los programas impulsados por INDAP, especialmente el Programa de Transición a la Agricultura Sostenible (TAS), que promueve prácticas agroecológicas, el abandono de químicos y el uso de técnicas naturales como compost, control biológico de plagas y polinización mediante flores. En Magallanes, el programa comenzó con agricultores de Punta Arenas y Puerto Natales, entregando capacitación y financiamiento para proyectos productivos.

Asimismo, destacó el rol del programa Prodesal, que actualmente beneficia a más de 100 agricultores en la región con asesorías técnicas en distintos ámbitos, fortaleciendo el desarrollo local y sostenible del sector.

Finalmente, la presidenta de Tierra Austral relevó la importancia de la agricultura para el turismo y la identidad regional, señalando que productos naturales como la mermelada de calafate y nuevas variedades de verduras están siendo cada vez más valoradas. En ese sentido, afirmó que retribuir a la tierra es clave para asegurar un futuro más saludable y sustentable para las próximas generaciones.

Sandra Nain Delgado, Presidenta de la Agrupación Agricultores Tierra Austral

