Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de febrero de 2026

255 JÓVENES DE TODO CHILE INGRESAN A LA ESCUELA MILITAR

Los cadetes recientemente acuartelados, iniciaron su adoctrinamiento con énfasis en las formas militares, mientras sus padres y familiares tuvieron la oportunidad de recorrer el instituto.

escuela militar

​En la Escuela Militar se llevó a cabo el ingreso de 255 jóvenes (220 hombres y 35 mujeres), como alumnos de primer año, en una jornada que marca el inicio en su formación como Oficiales de Ejército.

Luego de su ingreso, los cadetes recientemente acuartelados, iniciaron su adoctrinamiento con énfasis en las formas militares, mientras sus padres y familiares tuvieron la oportunidad de recorrer el instituto, conocer los dormitorios de la 1era. y 2da. Compañía de Alumnos, la Biblioteca “Tte. Alberto Blest Gana”, entre otros lugares.

El Cadete Augusto González T., quien estudió Ingeniería Comercial en la Universidad del
Desarrollo, manifestó que su principal motivación para ingresar a la Escuela fue la vocación de servicio y servir en el Ejército de Chile: “Congelé la carrera, no me veía con trabajo de oficina, además que siempre me ha gustado mucho el deporte, aspecto que se puede complementar en la carrera militar”. 

Mientras que el Cadete Fernando Soto T., quien posee el título de Geólogo de la Universidad Andrés Bello, afirmó que “estaba trabajando y renuncié para estar acá. Me quedé donde el corazón mandaba, donde me siento motivado y enfrentaré nuevos desafíos día a día”.​

A continuación, se realizó una reunión informativa en el Aula Magna, donde el Director del
instituto, Coronel Guillermo Castro B., se dirigió a los presentes para entregar lineamientos generales sobre el proceso educativo del instituto centrado en el liderazgo, además de presentar a los mandos de primer año de Escuela.

En el Patio Alpatacal, se desarrolló la ceremonia de acuartelamiento, instancia en la que el
Director de nuestro instituto, se dirigió a los presentes, destacando el mérito, la
perseverancia y el compromiso que distingue a cada uno los integrantes de una nueva
promoción de alumnos que comienzan con el proceso formativo del futuro oficial de
Ejército.

En la oportunidad, al toque de clarín, se realizó la emotiva despedida de los alumnos con
sus seres queridos, quienes les desearon lo mejor para este importante desafío.
“Provengo de familia militar por lo que siempre me llamó la atención la línea de carrera,
especialmente los diferentes sistemas de formación que se imparten en los cuatro años acá en la Escuela”, afirmó la Cadete Javiera Vargas M. Por su parte, el Cadete Sebastián Silva M., agregó que “desde pequeño veía a mi familia portar el uniforme y ayudar a la ciudadanía en situaciones de catástrofes, con vocación de servicio. La carrera militar es muy completa y me gusta todo del proyecto educativo”.

Al finalizar la jornada, la promoción 2026-2029 demostró las primeras formas militares y
ejercicios de escuela, al realizar un desfile de honor ante todos los presentes.

Fuente: Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.

IGMantartica

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM) FORTALECE LA RED SIRGAS-CHILE EN LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CON ÉXITO SE REALIZÓ NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos. 


Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos. 


asado
nuestrospodcast
FISCALIZACION TRANSPORTE DE CARGA 1

LEY JACINTA FRENA LA VENTA DEL SOAP: ASEGURADORAS ESPERAN AUTORIZACIÓN DE LA CMF

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
escuela militar

255 JÓVENES DE TODO CHILE INGRESAN A LA ESCUELA MILITAR

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
3

SENDA MAGALLANES REFORZÓ MENSAJES DE AUTOCUIDADO CON SU CAMPAÑA DE VERANO “CUIDARSE SIEMPRE ESTÁ DE MODA” EN EXPO SUMMER

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Carlos Rodrigo Mladinic

EX MINISTRO Y ECONOMISTA CARLOS MLADINIC ANALIZA DEMORAS Y CRITERIOS EN LA DEFINICIÓN DE SEREMÍAS CLAVES PARA MAGALLANES