255 JÓVENES DE TODO CHILE INGRESAN A LA ESCUELA MILITAR

​En la Escuela Militar se llevó a cabo el ingreso de 255 jóvenes (220 hombres y 35 mujeres), como alumnos de primer año, en una jornada que marca el inicio en su formación como Oficiales de Ejército.



Luego de su ingreso, los cadetes recientemente acuartelados, iniciaron su adoctrinamiento con énfasis en las formas militares, mientras sus padres y familiares tuvieron la oportunidad de recorrer el instituto, conocer los dormitorios de la 1era. y 2da. Compañía de Alumnos, la Biblioteca “Tte. Alberto Blest Gana”, entre otros lugares.

El Cadete Augusto González T., quien estudió Ingeniería Comercial en la Universidad del

Desarrollo, manifestó que su principal motivación para ingresar a la Escuela fue la vocación de servicio y servir en el Ejército de Chile: “Congelé la carrera, no me veía con trabajo de oficina, además que siempre me ha gustado mucho el deporte, aspecto que se puede complementar en la carrera militar”.

Mientras que el Cadete Fernando Soto T., quien posee el título de Geólogo de la Universidad Andrés Bello, afirmó que “estaba trabajando y renuncié para estar acá. Me quedé donde el corazón mandaba, donde me siento motivado y enfrentaré nuevos desafíos día a día”.​

A continuación, se realizó una reunión informativa en el Aula Magna, donde el Director del

instituto, Coronel Guillermo Castro B., se dirigió a los presentes para entregar lineamientos generales sobre el proceso educativo del instituto centrado en el liderazgo, además de presentar a los mandos de primer año de Escuela.

En el Patio Alpatacal, se desarrolló la ceremonia de acuartelamiento, instancia en la que el

Director de nuestro instituto, se dirigió a los presentes, destacando el mérito, la

perseverancia y el compromiso que distingue a cada uno los integrantes de una nueva

promoción de alumnos que comienzan con el proceso formativo del futuro oficial de

Ejército.

En la oportunidad, al toque de clarín, se realizó la emotiva despedida de los alumnos con

sus seres queridos, quienes les desearon lo mejor para este importante desafío.

“Provengo de familia militar por lo que siempre me llamó la atención la línea de carrera,

especialmente los diferentes sistemas de formación que se imparten en los cuatro años acá en la Escuela”, afirmó la Cadete Javiera Vargas M. Por su parte, el Cadete Sebastián Silva M., agregó que “desde pequeño veía a mi familia portar el uniforme y ayudar a la ciudadanía en situaciones de catástrofes, con vocación de servicio. La carrera militar es muy completa y me gusta todo del proyecto educativo”.

Al finalizar la jornada, la promoción 2026-2029 demostró las primeras formas militares y

ejercicios de escuela, al realizar un desfile de honor ante todos los presentes.



Fuente: Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.

