LA MÚSICA RENACENTISTA RESONÓ EN PUERTO NATALES CON TALENTOS DE LA ESCUELA DE SENO OBSTRUCCIÓN

​Esta semana, el auditorio de la Biblioteca Pública de Puerto Natales se convirtió en el escenario del mini concierto “Invenciones”. La actividad reunió a cinco músicos locales, integrantes de la Academia de Las Musas y a los siete estudiantes de la escuela rural de Villa Seno Obstrucción para ofrecer un repertorio inspirado en el renacimiento europeo.



El programa, de 35 minutos, incluyó obras emblemáticas como Riu Riu Chiu, Recercada Ottava La Gamba de Diego Ortiz y Diferencias sobre la Gallarda Milanesa de Antonio de Cabezón, entre otras piezas que evocaron la riqueza sonora de los siglos XV y XVI. Estas composiciones, basadas en la técnica de la glosa, mostraron cómo antiguos cantos y melodías populares se transformaban en obras cultas mediante la creatividad y el virtuosismo.



El elenco principal de músicos estuvo conformado por los docentes Pablo Ceccarelli en tiple y charango, José Martínez en cornetto y flauta, además incluyó a otros músicos como Ángela Soto en flauta alta, Ruth Ojeda en percusión y la cantante Dasly Muñoz. Juntos, ofrecieron una interpretación que conjugó la historia de la música y la frescura interpretativa, logrando transportar al público asistente a una época donde la música era puente entre lo sagrado y lo mundano.



Uno de los aspectos más destacados del recital fue la participación coral e instrumental de los niños y niñas, quienes intervinieron en cuatro momentos del concierto. Los estudiantes Consuelo Cárdenas, Emily Muñoz, Fernando y Francisca Navarro, Martina Santana, Rosa Paredes y Susana Andrade demostraron el fruto de semanas de preparación, guiados por un docente que integra la reconocida Academia de Las Musas, y la atenta mirada de la profesora encargada de la escuela rural, Karla Vargas, y la asistente de educación Fabiola Parada.



Con este concierto se pudo reafirmar el compromiso que demuestran los docentes con la educación artística y la descentralización cultural. “Invenciones” no solo fue un homenaje al Renacimiento, sino también una muestra del potencial creativo que florece en las escuelas rurales de la provincia de Última Esperanza en particular y de Magallanes en general, donde tradición y futuro se encuentran y juegan en cada nota.



