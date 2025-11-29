BICICLETAS E HIDRÓGENO VERDE: STARTUP ZANERGY PRESENTE EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

En el marco de la tercera Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM los días 28 y 29 de noviembre, Sebastián Galindo, representante de la startup Zanergy de Puerto Natales, valoró la instancia y su evolución en el tiempo, subrayando la importancia de acercar esta tecnología a la comunidad de Magallanes.

Galindo expresó su satisfacción por la convocatoria y el nivel de interacción alcanzado en esta edición. “Agradecidos de la invitación y en comparación con las otras dos anteriores esta ha sido mucho más relevante en tema de público”, afirmó, destacando además que “se han revuelto otras cosas a nivel normativo, regulatorio y a nivel social lo que permite también mayor confianza y mayor apertura de poder venir para acá y complementar con más información y también para saber cómo van los proyectos”.

El representante de Zanergy puso énfasis en el valor educativo y experiencial de la feria, donde los asistentes pudieron conocer de forma directa los procesos y aplicaciones del hidrógeno verde. “Aquí van a conocer absolutamente todo lo del H2V de lo que es, cómo se genera, lo pueden ver, hasta oler, tocar y además lo pueden ver en uso cotidiano como lo es subirse a una bicicleta pero impulsada por H2V”, señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de combinar el diálogo con experiencias prácticas que permitan fortalecer el entendimiento ciudadano. “Por lo general se hace una apertura de diálogo; ese diálogo tiene que ir acompañado también de experiencias interactivas, lúdicas, con información relevante, científica, comprobada, donde el diálogo puede ser más constructivo”, explicó.

Galindo destacó que estas instancias permiten avanzar hacia una visión más clara sobre el potencial del hidrógeno verde en la zona. “Poder generar acá estas instancias con la gente donde podemos llevarnos una idea mucho más sólida y robusta de lo que es el H2V y de lo que puede permitirnos como región ser polo energético de desarrollo a nivel mundial”, enfatizó.

La participación de Zanergy reafirma el compromiso de las startups locales con la difusión, comprensión y desarrollo de tecnologías que posicionan a Magallanes como un referente internacional en energía limpia.

