COLUMNA DE OPINIÓN | INACAP PUNTA ARENAS SUPERA EL 90% DE SU MATRÍCULA 2026 Y CONSOLIDA EL LIDERAZGO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN MAGALLANES

La Educación Superior Técnico-Profesional continúa consolidándose como una de las principales alternativas para quienes buscan una formación pertinente, con alta empleabilidad y conexión directa con el mundo productivo. A nivel nacional, este sector concentra el 45% de la matrícula total de pregrado, reflejando una tendencia sostenida que responde a una decisión cada vez más informada de estudiantes y familias.

En este escenario, INACAP Punta Arenas ha alcanzado un hito significativo: más del 90% de su matrícula 2026 ya se encuentra completada, confirmando la confianza de la comunidad magallánica en un proyecto educativo que combina calidad académica, innovación y fuerte vinculación con los sectores productivos de la región.

Este proceso ha estado marcado por una alta demanda en carreras ligadas a áreas tecnológicas, ingenierías y especialidades estratégicas para el desarrollo regional, en coherencia con lo que ocurre a nivel país. Las carreras STEM (Ciencia, Tecnología e, Ingeniería) presentan tasas de inserción laboral que bordean el 90% en promedio, con remuneraciones que en diversas especialidades superan el millón de pesos al primer año de titulación.

En una región como Magallanes, donde los sectores energético, logístico, industrial, turístico y de servicios cumplen un rol estructural en la matriz productiva, la formación técnico-profesional adquiere un carácter estratégico. Nueve de cada diez titulados de INACAP encuentran empleo dentro del primer año, y la gran mayoría se desempeña laboralmente en su misma región o en zonas cercanas, contribuyendo directamente al desarrollo local y fortaleciendo la descentralización productiva.

Actualmente, en INACAP Punta Arenas aún quedan cupos limitados en las siguientes carreras:​

Gestión Turística, clave para el fortalecimiento y profesionalización de una industria estratégica para nuestra región.



Prevención de Riesgos, fundamental para la seguridad y sostenibilidad de los sectores productivos.



Logística, área crítica para la eficiencia de cadenas de suministro y operaciones en un territorio extremo.



Energías Renovables, carrera con alta proyección en el contexto de transición energética y desarrollo sostenible en Magallanes.



Hacemos un llamado a quienes aún están evaluando su ingreso a la Educación Superior a informarse y concretar su matrícula dentro de las próximas semanas. Nuestras carreras no exigen PAES, estamos adscritos a gratuidad y contamos con beneficios institucionales que amplían las oportunidades de acceso y permanencia.

El calendario académico ya se encuentra definido:​

Semana de Bienvenida: desde el lunes 02 de marzo



Cierre oficial del proceso de matrícula: viernes 06 de marzo



Inicio formal de clases: lunes 09 de marzo



Nos encontramos en la recta final del proceso 2026. Las oportunidades están disponibles, pero los cupos son limitados. Hoy más que nunca, optar por una formación técnico-profesional significa elegir empleabilidad, desarrollo regional y proyección laboral concreta.

