8 de febrero de 2026
CON ÉXITO SE REALIZÓ NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO
Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos.
Participaron 30 equipos competidores, 15 chilenos y 15 argentinos, con un total de 90 corderos. Además, el evento contó con locales de comida y artesanías, así como estacionamientos habilitados y guardias para resguardar el recinto.
El evento tuvo una variada programación con grupos musicales de folklore chileno, chacarera, chamamé y cumbia.
Noticias
Relacionadas
Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos.
Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos.
Noticias
Destacadas