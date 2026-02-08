CON ÉXITO SE REALIZÓ NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

Participaron 30 equipos competidores, 15 chilenos y 15 argentinos, con un total de 90 corderos. Además, el evento contó con locales de comida y artesanías, así como estacionamientos habilitados y guardias para resguardar el recinto.

El evento tuvo una variada programación con grupos musicales de folklore chileno, chacarera, chamamé y cumbia.

