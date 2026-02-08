Punta Arenas,
8 de febrero de 2026

CON ÉXITO SE REALIZÓ NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos. ​

asado

Participaron 30 equipos competidores, 15 chilenos y 15 argentinos, con un total de 90 corderos. Además, el evento contó con locales de comida y artesanías, así como estacionamientos habilitados y guardias para resguardar el recinto. 

El evento tuvo una variada programación con grupos musicales de folklore chileno, chacarera, chamamé y cumbia.


operativo (3)

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

file_20260208133531

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES INFORMA SUSPENSIÓN TRANSITORIA EN LA VENTA DEL SOAP

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FB_IMG_1770405519435

CONAF CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES EN PUERTO WILLIAMS

barrio comercial puerto williams

ALCALDE DE CABO DE HORNOS DESTACA EMBLEMÁTICO PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL EN PUERTO WILLIAMS

