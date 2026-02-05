INAUGURAN NUEVA PLACA Y 14 SEÑALÉTICAS INCLUSIVAS EN LENGUA DE SEÑAS Y BRAILLE EN LA SEREMI DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO EN PUNTA ARENAS

Con una significativa ceremonia realizada en el frontis de sus dependencias, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes y la Antártica Chilena presentó una nueva Placa Institucional y Señaléticas Inclusivas que llegan a cumplir con normativas de accesibilidad universal.

La placa y las señaléticas incluyen Lengua de Señas Chilena y Sistema Braille; 14 de ellas serán instaladas al interior de las oficinas de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mientras que la restante estará en el ingreso principal del edificio.

Una iniciativa adoptada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero que tuvo su origen en Magallanes. Al respecto, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, destacó que “nosotros como gobierno del presidente Gabriel Boric apostamos y trabajamos por una sociedad más inclusiva. Por eso celebro y reconozco la iniciativa que tuvo el seremi de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, Luis Navarro, y todos los funcionarios y funcionarias, para generar inclusión. Es una muy buena instancia dará mucho que hablar y presenta también un desafío para otros servicios públicos, para seguir replicándola e insisto, hacer de lo público un espacio que sea apto para todos y todas”.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro Almonacid, señaló que “desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, impulsamos firmemente la inclusión social, la accesibilidad universal y los ajustes razonables de las personas en situación de discapacidad. Generando en el sector público un espacio digno que entregue garantías de vivir vidas autónomas. Pensamos en generar estas placas y señaléticas porque nuestros usuarios tienen discapacidad, entonces es importante que nosotros como Seremi y Estado avancemos y garanticemos el acceso a la información y a los bienes y servicios culturales de nuestro ministerio”.

Un trabajo conjunto que se realizó entre funcionarios y funcionarias de la Seremi con la Agrupación de Amigos de los Ciegos (Agaci) y la Asociación de Sordos de Punta Arenas (ASPA).

Esther Andrade Oyarzo, presidenta de Agaci, aseguró que esta iniciativa “es en realidad muy importante, nos alegró mucho saber de ella cuándo vinimos hace unos meses atrás y lo hablamos con el seremi. Él tenía este sueño, y poco tiempo después de haberlo hablado, ya es una realidad. Para la persona ciega es muy importante el Braille, ya que nos permite más accesibilidad, el saber dónde estamos cuando no sabemos, si tenemos una duda, sabemos que vamos a tener esa señalética para cualquier cosa”.

Una iniciativa destacada por las autoridades y las agrupaciones que participaron en su diseño y que, esperan, motive a otros servicios públicos a replicarla, para así fomentar la justicia e inclusión social y una real accesibilidad universal para las personas con discapacidad en Magallanes.





