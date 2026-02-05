Punta Arenas,
5 de febrero de 2026

INAUGURAN NUEVA PLACA Y 14 SEÑALÉTICAS INCLUSIVAS EN LENGUA DE SEÑAS Y BRAILLE EN LA SEREMI DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO EN PUNTA ARENAS

​Se trata de señalética que utiliza Lengua de Señas Chilena y Sistema Braille para indicar la ubicación, principalmente, de las oficinas al interior de este servicio

Con una significativa ceremonia realizada en el frontis de sus dependencias, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes y la Antártica Chilena presentó una nueva Placa Institucional y Señaléticas Inclusivas que llegan a cumplir con normativas de accesibilidad universal.

La placa y las señaléticas incluyen Lengua de Señas Chilena y Sistema Braille; 14 de ellas serán instaladas al interior de las oficinas de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mientras que la restante estará en el ingreso principal del edificio. 

Una iniciativa adoptada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero que tuvo su origen en Magallanes. Al respecto, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, destacó que “nosotros como gobierno del presidente Gabriel Boric apostamos y trabajamos por una sociedad más inclusiva. Por eso celebro y reconozco la iniciativa que tuvo el seremi de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, Luis Navarro, y todos los funcionarios y funcionarias, para generar inclusión. Es una muy buena instancia dará mucho que hablar y presenta también un desafío para otros servicios públicos, para seguir replicándola e insisto, hacer de lo público un espacio que sea apto para todos y todas”.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro Almonacid, señaló que “desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, impulsamos firmemente la inclusión social, la accesibilidad universal y los ajustes razonables de las personas en situación de discapacidad. Generando en el sector público un espacio digno que entregue garantías de vivir vidas autónomas. Pensamos en generar estas placas y señaléticas porque nuestros usuarios tienen discapacidad, entonces es importante que nosotros como Seremi y Estado avancemos y garanticemos el acceso a la información y a los bienes y servicios culturales de nuestro ministerio”.

Un trabajo conjunto que se realizó entre funcionarios y funcionarias de la Seremi con la Agrupación de Amigos de los Ciegos (Agaci) y la Asociación de Sordos de Punta Arenas (ASPA).

Esther Andrade Oyarzo, presidenta de Agaci, aseguró que esta iniciativa “es en realidad muy importante, nos alegró mucho saber de ella cuándo vinimos hace unos meses atrás y lo hablamos con el seremi. Él tenía este sueño, y poco tiempo después de haberlo hablado, ya es una realidad. Para la persona ciega es muy importante el Braille, ya que nos permite más accesibilidad, el saber dónde estamos cuando no sabemos, si tenemos una duda, sabemos que vamos a tener esa señalética para cualquier cosa”.

Una iniciativa destacada por las autoridades y las agrupaciones que participaron en su diseño y que, esperan, motive a otros servicios públicos a replicarla, para así fomentar la justicia e inclusión social y una real accesibilidad universal para las personas con discapacidad en Magallanes.



DÍA DE LOS PATRIMONIOS

NUEVO DÍA DE LOS PATRIMONIOS EN VERANO ENRIQUECERÁ CARTELERA CULTURAL DESTACANDO PRÁCTICAS PROPIAS DE LA TEMPORADA ESTIVAL

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

COLUMNA DE OPINIÓN | LA EDUCACIÓN PARVULARIA AVANZA CON ESTÁNDARES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA ACTUALIZADOS Y POTENCIADORES

FAMILIAS DE PUERTO WILLIAMS CELEBRARON EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES CON RECORRIDO EDUCATIVO POR LA ISLA NAVARINO

