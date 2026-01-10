TRABAJADORES DE CASA AZUL DEL ARTE DE PUNTA ARENAS RESPONDIERON AL MUNICIPIO

Ante declaraciones recientes emitidas por la autoridad comunal en medios de comunicación, como equipo de trabajadores de Casa Azul del Arte, consideramos necesario realizar algunas aclaraciones basadas en información objetiva y verificable, con el fin de evitar confusiones respecto del funcionamiento del espacio.



1. Composición del equipo:

Casa Azul del Arte nunca ha tenido una estructura mayoritariamente administrativa, como se ha señalado públicamente.

Al cierre del año 2025, el equipo estaba compuesto por 13 personas, de las cuales 8 son docentes, 5 con contrato indefinido y 3 a honorarios, quienes desarrollaban directamente los talleres y procesos formativos. En cuanto a los "administrativos" el equipo cuenta con una secretaria a plazo fijo, una auxiliar de servicios, una encargada de galería y diseño y 2 administrativas.

Es importante mencionar que la disminución en el número de docentes a lo largo de los años no respondió a decisiones internas del equipo, sino que, cada vez que un docente renunciaba o finalizaba su contrato, dichos cargos no eran repuestos, reduciéndose progresivamente la dotación docente sin reemplazos, a pesar de hacer las solicitudes a nuestro empleador.

Finalmente, respecto a este punto, las condiciones laborales del equipo de Casa Azul del Arte se han mantenido sin reajustes durante los últimos años. Los sueldos del equipo han permanecido congelados, y no reflejan valores de mercado.



2. Administración de recursos:

Casa Azul del Arte nunca ha sido autónoma en la administración de recursos financieros.

Desde hace años, la gestión presupuestaria ha dependido íntegramente de la Corporación Municipal. Las necesidades operativas del espacio se canalizaron mediante solicitudes formales y cotizaciones, siendo la corporación la entidad que aprobaba o rechazaba dichos requerimientos.



3. Datos de participación y alcance:

Según la memoria anual 2025, documento público y accesible a la comunidad, durante ese año Casa Azul del Arte registró 55 talleres y más de 600 alumnos inscritos en sus distintos talleres.

Asimismo, el alcance total de público superó las 2.000 personas de la comuna de Punta Arenas, considerando actividades formativas, exposiciones y programación regular, donde el 90% de las actividades del año 2025 se realizaron dentro de Casa Azul del Arte.

Es necesario aclarar que Casa Azul del Arte históricamente no ha cerrado durante el período de verano. La comunidad conoce que el espacio retoma sus actividades en febrero, desarrollando talleres de verano, y que el único mes en que el recinto permanece cerrado corresponde a enero, debido al feriado legal de sus trabajadores.



4. Sobre la carta mencionada públicamente:



En relación con una carta a la que se ha hecho alusión públicamente, dicho documento fue elaborado y suscrito por funcionarios administrativos y docentes, en un contexto en que circulaban rumores e inquietudes internas respecto del espacio.

El objetivo de esa carta fue solicitar, a nuestro empleador, un cambio en la dirección de Casa Azul del Arte, atendiendo a situaciones específicas de gestión interna, y en ningún caso planteó una reestructuración del proyecto, un cambio de modelo ni el cierre del espacio.



Tras ese proceso, Casa Azul del Arte continuó funcionando con normalidad, desarrollando su programación, talleres y actividades de la misma forma que en años anteriores, donde no existió una baja en su funcionamiento ni un quiebre en su labor formativa o comunitaria.



Toda esta información se encuentra debidamente respaldada en la memoria institucional, que detalla talleres, equipos, cifras y programación, y que ha está disponible para su revisión. Link

Como equipo, creemos fundamental que el debate público se base en datos reales y verificables, especialmente cuando se trata de un espacio cultural con 30 años de trayectoria y un profundo vínculo con la comunidad.



Fuente: Comunicado de Casa Azul del Arte