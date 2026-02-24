24 de febrero de 2026
A UN MES DE AQUASUR 2026: AFINAN DETALLES DE LA EXHIBICIÓN MÁS GRANDE DE LA INDUSTRIA ACUÍCOLA DEL HEMISFERIO SUR
Compañías de todo el mundo, voces expertas en paneles y seminarios y reconocimiento a la innovación local serán parte de la decimotercera edición de la feria.
Más de 20.000 metros cuadrados de exhibición, la participación de más de 550 empresas expositoras y un Congreso Internacional que reunirá a más de 40 conferencistas para abordar los principales desafíos de la industria acuícola en Chile y el mundo darán forma a Aquasur 2026, que se realizará entre el 24 y el 26 de marzo en la Región de Los Lagos.
A 30 días de su apertura, el recinto que albergará esta nueva edición se encuentra en la etapa final de acondicionamiento. La instalación de servicios esenciales —como electricidad, agua potable y conectividad digital— forma parte del proceso de implementación de una infraestructura de gran escala que se levanta desde cero en el kilómetro 1.009 de la Ruta 5 Sur.
El objetivo que FISA-GL events, organizadores de Aquasur, se propuso para esta edición fue claro: consolidar a la feria como el evento de la industria acuícola más grande del hemisferio sur, a la vez que posicionar a la Región de Los Lagos como un hub de desarrollo a nivel nacional, relevando la importancia que tiene esta actividad económica para el crecimiento del país.
Carola Fuentes, gerente general de FISA, sostuvo que "las expectativas en torno a esta edición son más altas que nunca. Proyectamos la visita de más de 25.000 personas, las que podrán encontrar tecnología e innovación a la vanguardia en acuicultura en esta feria. El trabajo de todas las áreas de FISA ha sido fundamental para ejecutar este proyecto y nos llena de orgullo ver cómo este se materializa".
Ante la alta afluencia de público que se espera, la organización de Aquasur también diseñó un ambicioso plan de movilidad que con estacionamientos disponibles en el recinto y en Puerto Montt, buses y transfer de acercamiento, y un convenio con aplicaciones de transporte para asegurar el correcto traslado de los visitantes desde y hacia la feria.
"Las alianzas que hemos establecido con las autoridades también hablan de una impronta multisectorial que caracteriza a esta industria. Contamos con el respaldo institucional de la Gobernación de Los Lagos, a través de la presidencia honoraria de su titular, Alejandro Santana, y también de las municipalidades de Puerto Montt y Puerto Varas, la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Carabineros de Chile y direcciones de tránsito locales", agregó Fuentes.
"La acuicultura chilena ha llegado a un punto de madurez que nos permite afirmar con certeza que Aquasur es una exhibición clave para el impulso de la economía chilena. Reuniremos a compañías de 34 países —entre ellos Dinamarca y Noruega, productores muy importantes de salmón a escala global—, y el Congreso Internacional traerá a relatores cuyo conocimiento sobre acuicultura es vital para el avance sostenible de esta actividad", señaló Rodrigo Bastidas, gerente de la feria.
Premios Happy Salmon y Despega tu Emprendimiento
Además de la exhibición y el Congreso, Aquasur es también una vitrina que visibilizará el desarrollo local de innovaciones para la industria acuícola: Happy Salmon, organizado por su Media Partner Salmonexpert; y Despega tu Emprendimiento, coorganizado entre FISA, AquaGroup e InfoSalmón.
Happy Salmon busca relevar tecnologías, procesos o proyectos que estén alineados con los desafíos actuales de la industria, con una visión de largo plazo, y la ceremonia de premiación tendrá lugar en la primera jornada de Aquasur 2026, donde se hará entrega de un galardón a la iniciativa seleccionada, que también será promovida en las distintas plataformas de Salmonexpert en 2026.
Mientras, Despega tu Emprendimiento otorgará espacio en la Zona Pyme de la exhibición a 26 start-ups que fueron escogidas entre 50 participantes, para que puedan presentar sus soluciones tecnológicas y servicios ante los principales tomadores de decisión de la industria a nivel global.
