Punta Arenas,
5 de febrero de 2026

AQUASUR PROYECTA SU EDICIÓN MÁS GRANDE CON RESPALDO DEL GOBIERNO REGIONAL

Pesca y Acuicultura en Magallanes

Rodrigo Bastidas, gerente comercial Aquasur

La designación del gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, como presidente honorario de Aquasur fue abordada en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes, espacio en el que Rodrigo Bastidas, gerente comercial de Aquasur, se refirió al alcance y relevancia de este nombramiento para la principal feria acuícola del hemisferio sur.

Durante la conversación, Bastidas explicó que esta designación busca otorgar un marco institucional transversal a la feria, evitando su identificación con un sector específico. En ese contexto, destacó la experiencia del gobernador en el ámbito político y su condición de autoridad regional electa, lo que permitiría fortalecer el vínculo con comunidades, autoridades y actores del ecosistema acuícola.

El gerente comercial señaló que la incorporación del gobernador como presidente honorario refuerza el posicionamiento de Aquasur como una plataforma estratégica de diálogo entre el sector público, privado, gremios y municipios, consolidando su rol como espacio para proyectar los desafíos de largo plazo de la industria acuícola, tanto en Magallanes como a nivel nacional.

En el programa Pesca y acuicultura en Magallanes, también se indicó que la próxima versión de Aquasur será la más grande de su historia, con un recinto superior a nueve hectáreas, más de 20 mil metros cuadrados de exhibición indoor y la participación de cerca de 500 empresas proveedoras de bienes y servicios vinculados al ecosistema de la acuicultura.

Finalmente, Bastidas explicó que este trabajo se enmarca en los lineamientos del Plan Salmón 2050, iniciativa que busca proyectar el desarrollo del sector bajo criterios de sostenibilidad, innovación y crecimiento de largo plazo, consolidando a Aquasur como una instancia clave para la industria.



LA PRODUCCIÓN DE SALMONES SUPERA LAS 140.000 TONELADAS EN MAGALLANES Y SEGUIRÁ CRECIENDO

KAST CONFIRMA QUE NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS Y SUBSECRETARIOS SE DEFINIRÁN A SU REGRESO A CHILE

​El presidente electo señaló desde Roma que el proceso está prácticamente cerrado y que solo restarían uno o dos cargos por definir. El anuncio oficial volvería a postergarse para el fin de semana.

​El presidente electo señaló desde Roma que el proceso está prácticamente cerrado y que solo restarían uno o dos cargos por definir. El anuncio oficial volvería a postergarse para el fin de semana.

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA SE CORONA COMO FLAMANTE GANADORA DEL PROGRAMA NACIONAL FIEBRE DE BAILE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FOTO 1 (1)

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS VISITAN CENTRAL DE EDELMAG EN PUERTO WILLIAMS

FOTO MIGUEL COLPIHUEQUE

GORE Y CORFO FORTALECEN CAPITAL HUMANO CON FORMACIÓN ASME EN SOLDADURA

Rodolfo Cárdenas, Consejero Regional

CONSEJERO REGIONAL ABORDA NOMBRAMIENTOS DEL NUEVO GOBIERNO Y LA CONTINGENCIA EN MAGALLANES