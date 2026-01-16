CONSULTOR EN ACUIESTUDIOS EUGENIO ZAMORANO “LLAMA LA ATENCIÓN QUE EL DIRECTOR DEL SBAP CONDENE CONCESIONES DE SALMONES EN PARQUES NACIONALES”

​Polémica generó que el director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres, reconociera que su principal objetivo es instalar y también desarrollar la entidad en todas sus funciones, equipos y oficinas regionales, buscando retirar de algunas zonas la actividad salmonicultora.



“Hay concesiones que están operando. El destino de ellas depende de la categoría. Si están en Parques Nacionales, cuando expiren, la ley no permite que continúen esas actividades; por lo tanto, van camino de retiro”, apuntó el director nacional del SBAP.

Y en los casos de Reservas o ACMU (Área de Conservación de Múltiples Usos), indicó Cavieres, es una zona más flexible y, por lo tanto, es posible que continúen ahí, dependiendo del plan de manejo de la concesión de salmón y de que cuente con las evaluaciones correspondientes.

De este modo, el consultor en Acuiestudios, Eugenio Zamorano, manifestó a Salmonexpert que las recientes declaraciones del director nacional del SBAP “se alejan de lo que ha sido la fundamentación de una protección más amplia y decidida de la biodiversidad y los ecosistemas en Chile”.

“El cuidado del medio ambiente es de interés público y converge junto con otros intereses que construyen el presente y el futuro de quienes habitan en el territorio, lo que comprende no sólo a la naturaleza, sino a las comunidades y las personas que las integran”, dijo Zamorano.

La FAO promueve, apuntó, el enfoque ecosistémico entendiéndolo como una directriz para la adopción de decisiones que considera los distintos componentes del sistema socioecológico, entre los que está el bienestar del ser humano.

“La acuicultura que hoy se desarrolla en áreas protegidas lo hace porque el Estado la autorizó y la promovió al crear áreas apropiadas en tales espacios; en otras ocasiones, creó áreas protegidas sobre espacios donde ya existía la acuicultura”, recalcó el experto.

De esta manera e independientemente de las razones históricas por las cuales el actuar del Estado produjo tal situación, acusó el consultor de Acuiestudios, “llama la atención que el Director, siendo una autoridad estatal, simplemente condene a su término a las concesiones de acuicultura de salmones ubicadas en parques nacionales, sin que manifieste ninguna preocupación por los efectos que ello puede acarrear”.

“Uno esperaría de una nueva autoridad una mirada más comprensiva que acepte que el cuidado del medio ambiente no se contrapone a la necesidad de proyectar el futuro de las actividades productivas que sostienen buena parte del bienestar de las comunidades australes. Más bien sería conveniente que esta nueva autoridad adoptara una actitud más proactiva, a fin de resolver la actual situación generada por las políticas adoptadas por el Estado”, comentó Eugenio Zamorano.

