CONCEJO MUNICIPAL DE TIMAUKEL APROBÓ PLAN DE ACCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

Este instrumento de planificación municipal es liderado por la Ilustre Municipalidad de Timaukel con el apoyo del equipo de la Estrategia de Comunidades Portal, constituye una hoja de ruta a seis años que busca promover una relación de beneficio mutuo entre el bienestar de la comunidad y la conservación de la naturaleza, implementando de manera progresiva acciones factibles de ser implementadas desde el ámbito municipal.

El proceso de elaboración del Plan de Acción se inició con una presentación formal ante el Concejo Municipal en marzo de 2025. Posteriormente, se desarrolló una etapa de diagnóstico participativo que incluyó la aplicación de encuestas puerta a puerta y online en las localidades de Villa Cameron y Pampa Guanaco, el desarrollo de dos talleres comunitarios presenciales y la realización de nueve entrevistas a actores clave vinculados a las áreas protegidas, el turismo y la comunidad local.

De forma paralela, se llevó a cabo un trabajo interinstitucional que contempló reuniones de ajuste con el equipo municipal, y con contrapartes de servicios públicos regionales, entre ellos Conaf Magallanes, la Seremi del Medio Ambiente, Sernatur Magallanes, la Dirección de Vialidad del MOP y el Gobierno Regional de Magallanes. Estas instancias permitieron revisar avances, alinear criterios y fortalecer la propuesta del plan desde una mirada integral.

Durante el mes de octubre de 2025, se socializaron las acciones preliminares del plan y se recogió retroalimentación directa de la comunidad a través de un stand informativo en las jineteadas de Villa Cameron, cerrando así la fase participativa del proceso. Asimismo, los avances del Plan de Acción fueron presentados al Concejo Municipal como parte del mecanismo de información y validación del proceso e instrumento.

El Plan de Acción de Comunidades Portal de Timaukel considera un total de 41 acciones, organizadas en seis ejes estratégicos, que buscan responder a brechas que limitan la vinculación de la comunidad con las áreas protegidas de la comuna. Entre las iniciativas destacadas se encuentran la participación municipal en instancias de gobernanza y planificación de las áreas protegidas; el desarrollo de infraestructura habilitante como miradores, senderos interpretativos y señaléticas; la declaratoria de la ruta Y-85 como ruta escénica o ruta patrimonial; el impulso a visitas, campañas y educación de la comunidad en torno a las áreas protegidas con apoyo de actores públicos y privados con presencia en el territorio; y el fomento de economías locales vinculadas al turismo de naturaleza y continuar trabajando en torno a la puesta en valor de la identidad cultural de Timaukel de la mano de sus áreas protegidas.

Cabe destacar que una parte relevante de las acciones definidas ya se encuentran en ejecución o han sido iniciadas por el municipio, y que más de treinta de ellas se articulan con otros instrumentos de planificación comunal y regional, reforzando su viabilidad y coherencia territorial.

El alcalde de la comuna, Luis Barría, indicó "Como municipio lideramos junto a Comunidades Portal este proceso participativo que recoge las visiones de nuestra comunidad en torno a las áreas protegidas, para ir fortaleciendo nuestra relación con ellas, desde la mirada del turismo sustentable y ambiental. También será un insumo clave para el nuevo Pladeco que estamos elaborando y esperamos que algún día CONAF o el SBAP concluya los planes de manejo de los Parques Nacionales de la comuna".

"Desde Comunidades Portal hemos realizado un trabajo colaborativo sostenido con la I. Municipalidad de Timaukel hace ya algunos años, sumándonos con acciones desde diversos ámbitos, para apoyar el rol de liderazgo que el municipio ha asumido en potenciar el territorio de la mano de sus áreas protegidas; y ahora con una hoja de ruta clara, que esperamos acompañar en su implementación también" señaló Milithza Rodríguez, encargada regional de Comunidades Portal.

El concepto de comunidades portal se refiere a localidades cercanas física o culturalmente a áreas protegidas. En el caso de Timaukel es comunidad portal de importantes áreas protegidas como son el Parque Nacional Yendegaia, el Parque Nacional Alberto de Agostini, el área de conservación de múltiples usos Seno Almirantazgo, y el Parque Natural Karukinka (administrado por WCS Chile).

