IMPACTO DEL PLAN DE CIUDADES JUSTAS: MINVU REALIZÓ DIÁLOGO CIUDADANO EN EL MES DEL URBANISMO

Con la asistencia de dirigencias vecinales, estudiantiles y gremiales, funcionarios/as públicos, usuarios/as de programas habitacionales y comunidad en general, la Seremi Minvu y el Serviu regional realizaron el Diálogo “Minvu 60 años: la ciudad que hemos forjado y la que queremos”, como parte del programa del Mes del Urbanismo.

La jornada inició con la presentación de dos historias del documental “Minvu 60 Años”, que relatan las experiencias de José Sánchez en su nueva vivienda del conjunto habitacional “Villa Esperanza” en la comuna de Torres del Paine y de Leticia Triviño y su familia en el conjunto habitacional “Soberanía en el Fin del Mundo” situado en Puerto Williams, como ejemplos del impacto positivo de la política urbano habitacional del Minvu (https://www.minvu.gob.cl/construyendo-cambios/) en la calidad de vida.

El Seremi Marco Uribe Saldivia señaló “Contamos con la participación de distintos representantes de la sociedad civil quienes nos han acompañado durante estos cuatro años. Hemos podido compartir todo el avance urbano habitacional que ha tenido la Región de Magallanes, siendo la primera en cumplir con el Plan de Emergencia Habitacional y también en el desarrollo del Plan Ciudades Justas, en donde hemos realizado una serie de proyectos ya entregados, otros que hemos empezado a ejecutar y van a quedar para su posterior cierre en la siguiente administración”.

La autoridad agregó “Es el Estado, en su conjunto, el que tiene que avanzar en el desarrollo de las ciudades más justas y esta instancia que se da con representantes de colegios, con personas mayores también juntas de vecinos con las cuales hemos podido trabajar durante este periodo es fundamental para ir cerrando todo lo que se ha desarrollado, viendo hacia atrás con nostalgia, pero también viendo hacia el futuro con mucha convicción.”

A su vez, el director regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo, señaló “Para nuestro Ministerio, además del Plan de Emergencia Habitacional es importante el Plan de Ciudades Justas que busca generar barrios conectados, con equipamientos importantes, áreas verdes, vialidades y dejar la lógica que se tenía en el pasado, que era construir un loteo sin las áreas verdes suficientes, sin las mitigaciones viales, sin los equipamientos. Entonces estamos con dirigentes conversando para ver de qué manera mejoramos también barrios que se construyeron hace muchos años y que no han tenido una regeneración, proyectar la ciudad y el barrio en que las personas quieren vivir para mejorarlo con los programas que tiene el Ministerio”.

Evaluación ciudadana

Los asistentes se organizaron en grupos de trabajo intercambiando apreciaciones sobre la evolución de la capital regional a la par de los 60 años de trayectoria del Minvu, dialogando desde sus diferentes roles y experiencias en relación a los desafíos actuales y futuros tales como el fortalecimiento de Barrios con identidad y vida comunitaria; movilidad sustentable en el escenario de cambio climático; y necesidad de incrementar la accesibilidad y entornos protegidos.

Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes valoró que la instancia permitió conocer el crecimiento que ha tenido la comuna en lo habitacional y urbano, teniendo presente la voz de la ciudadanía.

Al respecto, puntualizó “Nosotros hemos visto el sector sur que se ha ampliado enormemente, con algunas falencias que conocemos los que vivimos en ese sector y es bueno poder decirlo acá, y que la autoridad esté atenta a recoger estas solicitudes y resolver cómo podemos ir avanzando. Así que nada, felicitar al Ministerio por estos sesenta años y al equipo también por el gran trabajo y desarrollo en la comuna de Punta Arenas, que nos ha ido mejorando la calidad de vida, sobre todo lo que se ha avanzando en pavimentación, el desplazamiento más fácil, con más seguridad, en los diferentes sectores”.

Por su parte Mirta Saldivia, presidenta de la Junta de vecinos Cerro de la Cruz, afirmó “Se han logrado muchas cosas y el Minvu ha sido muy asequible con los vecinos, en conversar, en escucharnos y tenernos en cuenta y eso ha sido maravilloso. Nuestros vecinos están atentos para participar y tener voz y voto en lo que es la necesidad del sector, que se construyan obras accesibles, no solamente para los vecinos, sino para la gran cantidad de turistas que llegan a nuestro barrio y nuestras rutas y proyectos que tenemos preparados para el turismo y eso nos alegra mucho”.

Avances urbanos

El Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia destacó una síntesis de las iniciativas expuestas, tales como los nuevos parques en el sector de Costanera del Estrecho de Magallanes, la primera etapa de mejoramiento del Parque María Behety ejecutada y una segunda en licitación; nuevas vialidades como calle Rancagua y la obtención de la recomendación técnica para la construcción del puente sobre el Río de las Minas que conectará dicha calle con Cirujano Videla como un nuevo soporte vial del eje norte -sur.

Así mismo, la autoridad evidenció el desarrollo impulsado en las cabeceras provinciales con el diseño del Parque Ukika en Cabo de Hornos, de la plaza en la localidad de Villa Renoval en Natales y de las áreas verdes de Avenida Hernando de Magallanes en Porvenir, con presencia en las cuatro provincias y en nueve de las diez comunas.

“Tenemos nuestro programa tan querido, que es el Quiero Mi Barrio, distribuido en Punta Arenas, en el sector sur, con alrededor de ocho barrios, algunos de los cuales ya hemos ido cerrando y también Pequeñas Localidades, habiendo seleccionado ahora último Cerro Sombrero en la comuna de Primavera, por lo que podemos decir muy orgullosamente que estamos en el cien por ciento de Tierra del Fuego. Debemos seguir trabajando, impulsando iniciativas para dar continuidad al proceso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que no se detiene de una administración a otra, sino que sigue su proceso arduo” acotó el Seremi.

Por su parte, el director regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo destacó la relevancia de espacios públicos en ejecución y planificación “Un proyecto a destacar es el Parque de los Vientos, que va a aportar casi dos hectáreas y media al sector sur poniente de la ciudad, donde está la población Nelda Panicucci, va a contar con un área de calistenia, canchas de distintos deportes siendo un aporte a la comunidad y a todo ese sector que no tiene un parque cercano más que el área del Parque María Behety. Lo otro importante es lo que se está haciendo con Club Hípico para poder generar un gran parque urbano en pleno corazón de Punta Arenas”.

En este ámbito, Omar González precisó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuenta con un Programa de Regeneración de Parques Urbanos “El Minvu aporta un monto anual y funciona similar a lo que ocurre con San Cristóbal, en Santiago, en donde hay una administración y se generan mejoras, seguridad y conservación año a año. Entonces, eso, por ejemplo, Punta Arenas no lo tiene hasta el momento, Natales tampoco y se puede generar en los distintos parques existentes. Y además en Puerto Williams, con el diseño del parque Ukika y en Natales impulsando la Costanera para poder terminar con los mejoramiento sur y norte. Son varios proyectos urbanos que van a ser un gran aporte para la región”.

