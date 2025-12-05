AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN RAMÓN CAÑAS MONTALVA EN PUNTA ARENAS

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, y el Director (s) del Serviu, Omar González Asenjo; en compañía del vocero de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, inspeccionaron esta mañana el avance de las obras del Tramo 5 de la Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva.

El Tramo 5 contempla cuatro pistas, ciclovía bidireccional, aceras amplias, iluminación, accesibilidad universal, ciclovía de 2,5 metros de ancho y obras de drenaje, con una extensión de 1,14 kilómetros. El proyecto forma parte del Plan Ciudades Justas, que impulsa infraestructura equitativa y orientada al desarrollo urbano.

“Estamos viendo avances concretos en una obra que la comunidad esperó durante muchos años. Este proyecto no solo mejora la conectividad, sino que incorpora estándares modernos de seguridad vial, drenaje y movilidad sustentable. Como Ministerio, tenemos el mandato de construir ciudades más equitativas, y la Circunvalación es una muestra clara de cómo el Plan Ciudades Justas se traduce en obras reales que benefician a todas y todos”, afirmó el Seremi Marco Uribe Saldivia.

Éste es el primero de ocho tramos que conforman la Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva, cubriendo 10 kilómetros entre Santa Juana, al sur de la ciudad, y la Ruta 9, al norte. El tramo 5 presenta un avance del 21% y hoy los trabajos se concentran en la construcción del muro de contención entre Los Albatros y Los Chorlos, el hormigonado de calzadas y la instalación del colector de aguas lluvias.

El Director (s) del Serviu, Omar González Asenjo, destacó la complejidad técnica del proyecto y su avance sostenido. “Este es un proyecto estructurante que marca un antes y un después en la conectividad de Punta Arenas. Ya hemos completado 112,5 metros lineales de hormigonado en el costado poniente, lo que representa un avance relevante respecto del programa de obra establecido. Esta es una intervención de alto estándar: cuatro pistas, un bandejón central para mejorar los giros y la seguridad vial, aceras amplias, una ciclovía de alto estándar y obras de drenaje, contención, paisajismo e iluminación".

El proyecto considera una inversión sectorial de 8.394 millones de pesos y es ejecutado por la constructora Salfa, con fecha de término para el 11 de julio de 2027. Esta programación permite dar continuidad a un conjunto de obras de alta complejidad técnica, cuya función será mejorar la movilidad en el eje poniente de la ciudad, aportando infraestructura coherente con el crecimiento urbano proyectado para Punta Arenas.

“En esta obra participan más de 50 trabajadoras y trabajadores, lo que también aporta dinamismo a la economía local. Este tipo de proyectos no solo mejora la infraestructura vial, sino que sostiene empleo y actividad en la región. Nuestro foco ha sido avanzar con orden y planificación, y hoy estamos entregando obras en mejores condiciones que hace algunos años”, señaló el Seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero.

Construcción simultánea

Debido a su magnitud técnica y financiera, la obra fue dividida en ocho tramos que pueden ejecutarse de forma secuencial o simultánea. Durante el actual Gobierno, el Minvu ha obtenido la recomendación satisfactoria de cuatro tramos que suman una extensión de 4,8 kilómetros entre calle Pedro Bórquez y Avenida Los Flamencos.

El Tramo 4, ubicado entre Ignacio Carrera Pinto y Manuel Aguilar, cuenta con financiamiento del Gobierno Regional mediante convenio mandato vigente y considera la construcción de un puente de 80 metros sobre el Río de las Minas. "Esta infraestructura permitirá dar continuidad al trazado de la Circunvalación y redistribuir los flujos vehiculares que hoy atraviesan el centro de Punta Arenas, aliviando la carga de los ejes principales y mejorando los tiempos de desplazamiento", explicó el Seremi Marco Uribe.

En paralelo, los Tramos 6 y 7, que conectarán Capitán Guillermos con Enrique Abello y posteriormente con Los Flamencos, cuentan con Recomendación Satisfactoria (RS) otorgada por MIDESO. Ambos sectores están diseñados para completar la conexión norte de la Circunvalación y avanzar hacia su ejecución en etapas sucesivas, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y los procesos administrativos correspondientes.

“Este es un proyecto del Estado que seguirá desarrollándose más allá de nuestro Gobierno y cuya ejecución permitirá mejorar la infraestructura y la planificación urbana de Punta Arenas. Es evidente que dejaremos una comuna y una región en mejores condiciones que las que recibimos hace cuatro años”, señaló el Seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero.

​

