NUEVA CLAUSURA POR INFRACCIONES A LA NORMATIVA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

Durante la mañana de este jueves, funcionarios de la Dirección de Obras Municipales, junto a Seguridad Pública, Carabineros y la PDI, realizaron un operativo de clausura en el local comercial "Diciembre", ubicado en la intersección de Errázuriz con 21 de Mayo. La medida fue ejecutada tras la detección de diversas irregularidades que constituyen infracciones graves a la normativa de urbanismo y construcción.

Tras la fiscalización, los profesionales de la Dirección de Obras Municipales constataron la existencia de ampliaciones no regularizadas, puertas de escape bloqueadas, un recinto intermedio no declarado y muros que no coincidían con los planos aprobados.

"Tal como comentamos en el mes de junio, comenzamos a fiscalizar distintos locales comerciales y nos encontramos con varias sorpresas, con múltiples cambios en la estructura sin ningún tipo de autorización", señaló el alcalde Claudio Radonich. Asimismo, agregó que estas irregularidades representan un riesgo tanto para el público como para los trabajadores del recinto.

El jefe comunal destacó que este tipo de acciones buscan prevenir posibles catástrofes, recordando el incendio ocurrido semanas atrás en una bodega de Concepción, que puso en peligro a vecinos del sector.

Uno de los aspectos más llamativos detectados durante la clausura fue la presencia de espacios utilizados para fines no comerciales. "Al parecer, hay personas que viven dentro de este local. Por tanto, lo que estamos haciendo aquí es simplemente cumplir la ley, pero sobre todo dar una señal de seguridad a los funcionarios que trabajan en el lugar, independientemente de su origen, y también a los clientes que acuden a un establecimiento de estas características", indicó Radonich.

En relación a los motivos de la clausura, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó: "Este es un local que abarca tres predios dentro de la manzana. En uno de ellos se detectaron ampliaciones no regularizadas y, en otro sector del inmueble, se encontraron puertas de escape que estaban clausuradas".

Además, Saldivia subrayó que esta clausura forma parte de un plan de fiscalización iniciado en junio, el cual se extenderá inicialmente hasta fin de año.

Durante el operativo, detectives de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas fiscalizaron a ocho personas extranjeras que estaban al interior del local comercial, detectando que un hombre se encontraba infringiendo la Ley de Migración y Extranjería, al permanecer en el país más de 180 días después del término de su permanencia transitoria.

A raíz de su situación migratoria irregular, el extranjero se encuentra sujeto a control de firma mensual en dependencias de la PDI.

Para finalizar, el alcalde Radonich recalcó que el objetivo no es clausurar recintos, sino que se cumpla la normativa: "Lo que queremos, finalmente, es que las personas cumplan la norma de construcción, no solo por temor a sanciones, sino por la convicción de que esta normativa busca, en última instancia, brindar mayor seguridad a los trabajadores y a los clientes".

