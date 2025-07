INICIATIVA DE DIPUTADA JAVIERA MORALES PARA LIMITAR COBROS EN UF AVANZA EN COMISIÓN DE ECONOMÍA

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región”, la diputada Javiera Morales Alvarado (Diputada por Magallanes) abordó una serie de temas de relevancia para la zona austral del país:

La parlamentaria abordó primero la polémica por el vuelo de un influencer a la Antártica, desmintiendo al senador Kusanovic: “Él señala que esto no está regulado. Eso no es así. Hoy día existe reglamentación para vuelos no estatales dentro de la Antártica”, sostuvo Morales. Durante la entrevista, explicó que esa normativa busca asegurar el respeto del protocolo ambiental y preservar el ecosistema del continente blanco.

En segundo lugar, la diputada expresó su inquietud ante los recientes casos de narcotráfico que involucran a funcionarios de las Fuerzas Armadas, señalando que ese tipo de delitos no puede llegar a Magallanes: “No queremos que el crimen organizado llegue a Magallanes”, enfatizó. Hizo un llamado al Gobierno para que adopte medidas preventivas y operativas en la región, con el fin de evitar la infiltración de redes de tráfico de drogas.

Finalmente, Morales detalló su iniciativa legislativa para regular el uso de la Unidad de Fomento (UF) en los cobros de servicios básicos, advirtiendo que ese mecanismo se ha distorsionado y termina afectando a las familias: “Su uso se ha distorsionado y hoy afecta directamente a las familias”. Dijo además que la propuesta ya fue aprobada en general por la Comisión de Economía y que ahora pasará a su discusión particular, donde se definirá con más precisión en qué sectores se prohibirá el uso de la UF.

