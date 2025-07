PUNTA ARENAS CELEBRÓ LA QUINTA VERSIÓN DE LA FERIA INCLUSIVA CON AMPLIA PARTICIPACIÓN

Con el lema "Punta Arenas más cerca de la inclusión", se desarrolló en el Salón de Exposición de Zona Austral la Feria Inclusiva 2025, una instancia impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas a través del Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad, que en su quinta versión convocó a agrupaciones y organizaciones locales comprometidas con la inclusión.

La feria ofreció a la comunidad la oportunidad de conocer productos realizados por personas en situación de discapacidad, como manualidades, trabajos en pintura decorativa, bisutería y otras creaciones de carácter artesanal y artístico.

La máxima autoridad comunal destacó el entusiasmo y la alta asistencia de público durante la jornada: "Era un muy buen ambiente, con mucha, mucha gente que ha venido toda esta tarde. Y lo más importante, visibilizar", expresó el alcalde Claudio Radonich. Agregó además que "es importante que este trabajo se vea como algo conjunto, y que juntos seamos una ciudad más inclusiva".

Radonich también hizo un llamado a las familias que aún no forman parte de estas agrupaciones: "Muchas veces hay personas que no saben cómo integrarse. Por eso, invitamos a que se acerquen a la Oficina de Discapacidad, en Covadonga 063". Además, señaló que "lo que no queremos es que nuestros vecinos con capacidades diferentes estén escondidos en la casa. Hay muchas actividades en las que podemos colaborar o aconsejar para que se incorporen a los diferentes grupos que tenemos en nuestra comunidad".

Sobre la feria, Paola Diez, tallerista de la agrupación Manos de Hermanos, destacó que "para nosotros es súper importante participar en este espacio, porque además del desarrollo de los chicos, acá sociabilizan y conocen a sus pares".

Desde la Oficina de Apoyo a Personas con Discapacidad destacaron el compromiso de las organizaciones participantes con la unidad, y recordaron que el objetivo principal del programa es abrir espacios de inclusión laboral y social, además de fomentar el conocimiento mutuo y la valoración de las habilidades de cada persona.

​