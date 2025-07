JOSÉ ANTONIO KAST, CANDIDATO PRESIDENCIAL “NECESITAMOS QUE EL GOBERNADOR FACILITE EL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE, EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ACUÍCOLA Y SALMONERA”

Esta mañana, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, participó en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde abordó diversos temas de interés nacional con énfasis en las regiones, el fortalecimiento institucional y propuestas económicas inspiradas en modelos internacionales.

Kast destacó su experiencia territorial señalando que ha recorrido más de 340 comunas del país: “Debo ser de los pocos candidatos que ha tenido la posibilidad de recorrer Chile completo, me quedan solo 5 comunas por conocer de todo Chile... la experiencia acumulada a través de los recorridos es tremenda, porque ahí uno va viendo cómo vive cada chileno las distintas dificultades que se dan”. Relató además un encuentro con dirigentes del transporte en Porvenir, donde abordaron las complejidades del acceso a Magallanes: “No todos pueden hacerlo por la vía Chile por Chile”.

Criticó el centralismo en la toma de decisiones políticas: “La mirada del país no puede ser centralista, muchos de los problemas que ocurren en regiones no tienen solución porque el que se supone que tiene que revisar y hacer está en Santiago”. Añadió que incluso hay candidatos presidenciales “que dicen que no conocen o que no saben si hay terrorismo en La Araucanía”.

Recordó que hace cuatro años fue el único que se opuso públicamente a eliminar los delegados presidenciales, asegurando que son “esenciales” para enfrentar temas como la seguridad: “El presidente actual dijo que los eliminaría y no ha hecho nada... al igual como no hizo nada con los pitutos, con los sueldos más altos, puras promesas políticas”.

En relación a los gobernadores regionales, apuntó que desde su sector están exigiendo mayor transparencia: “A los gobernadores a través de nuestros cores republicanos les estamos exigiendo transparencia”, y urgió a las autoridades a facilitar el desarrollo económico local: “Necesitamos que el gobernador facilite el desarrollo del hidrógeno verde, el desarrollo de la industria acuícola y salmonera... que no se haga parte con todos aquellos que tratan de chantajear y evitar que Chile se convierta en el mayor productor mundial de salmones”.

Sobre la institucionalidad en Chile, Kast señaló que si bien el país tuvo bajos niveles de corrupción en el pasado, hubo un “deterioro muy importante de la dirección de la Contraloría General de la República por 8 años”. Destacó los avances con la actual administración: “Con los mismos recursos, con las mismas personas, pero con una buena dirección las cosas han cambiado... por ejemplo con el tema de las licencias falsas, la actual autoridad ya le ha ahorrado a Chile más de 50 millones de dólares”. Afirmó que “la institucionalidad en Chile está y está bien”, pero advirtió: “Lo importante es que la autoridad actúe y se persiga a quienes infringen la ley... necesitamos buenos liderazgos en esas instituciones”.

En materia económica, se refirió a su experiencia con el equipo del presidente argentino Javier Milei y su modelo de recorte del gasto público: “Conocimos al ministro Federico Sturzenegger... quien ha implementado lo que ellos denominan 'la motosierra', que básicamente es sacar del Estado a los operadores políticos, a los apitutados... vamos a reducir el gasto político, vamos a reducir la carga tributaria, con eso el país va a volver a activar, por ende los recursos para temas sociales no van a faltar”.

Respecto a la salmonicultura, remarcó su importancia económica para el país: “Después del cobre, lo que más se exporta en Chile es salmón... más de 6 mil millones de dólares en recursos... si se hubiesen hecho las cosas bien podríamos estar en el doble de eso”. Llamó a avanzar hacia una mayor producción “guardando todo lo necesario, todo el medioambiente, pero necesitamos avanzar... la sustentabilidad ecológica no existe si no hay sustentabilidad económica”.

Finalmente, abordó la situación del hidrógeno verde y el litio, advirtiendo sobre la pérdida de oportunidades frente a países vecinos: “Nos estamos quedando atrás... Argentina ya está produciendo litio... nosotros seguimos entrampados en convenios... el hidrógeno verde nosotros no somos el único país que puede producirlo, si no aprovechamos las oportunidades, el interés del capital internacional de instalarse en Chile se va a arrepentir”.