EDUARDO HERNÁNDEZ ZENTENO: DEL MAR A LAS MONTAÑAS, UNA VIDA AL SERVICIO DEL RESCATE

​A sus 49 años, recién cumplidos el pasado 4 de junio, Eduardo Felipe Hernández Zenteno, oriundo de Tomé, Región del Biobío, ha dedicado su vida al servicio y la formación de otros. Exfuncionario de la Armada de Chile, hoy es rescatista, socorrista e instructor internacional, además de fundador y director del emprendimiento Trekking And Adventure °76 FL, con el que sueña contribuir al desarrollo del turismo seguro en la Región de Magallanes.

Del mar a la montaña

Durante 18 años, Eduardo sirvió embarcado en la Armada de Chile, recorriendo Chile continental e insular, con destacadas misiones en zonas extremas como la Antártica. Fue parte de la tripulación del rompehielos Oscar Viel, y trabajó en faros remotos como Diego Ramírez, Bahía Félix, Evangelistas y Golfo de Penas, desempeñando funciones en condiciones de aislamiento que duraban hasta cinco meses. “Ahí es donde uno se hace fuerte, donde la psicología personal te salva”, comenta.

También participó en misiones internacionales como parte de la ONU en Haití, y ha cruzado el canal de Panamá en cuatro ocasiones. Su hoja de vida incluye destinos como Nepal, donde realizó trekking al campamento base del Everest y alcanzó cumbres como Kala Patthar y Gokyo Ri, además de viajes a India, Holanda y Argentina.

Nueva vida en Magallanes

Tras dejar la Armada, Eduardo se radicó en Punta Arenas, donde ha sido clave en múltiples jornadas de rescate, muchas de ellas con finales trágicos. Lamenta que en estas labores de alto impacto emocional no exista un apoyo psicológico formal para los rescatistas y bomberos, quienes, como él, deben enfrentar situaciones extremas sin contención profesional.



​Fue también bombero voluntario durante años, miembro de la Séptima Compañía Bomba Prat, vocación que complementó mientras servía en la Armada.

Instructor y formador con vocación socialEduardo ha sido el primer instructor en dictar cursos gratuitos de rescate y socorrismo en Punta Arenas, con un solo objetivo: salvar vidas. “Si puedo enseñar a salvar una vida, me doy por pagado”, señala con humildad.

Su labor como instructor internacional está avalada por instituciones como AIDER, ACES, IASA, Search and Rescue Internacional, NAEMET y Stop The Bleed Coalition. Actualmente imparte cursos WFR (Wilderness First Responder) a nivel nacional, orientados a rescate en áreas agrestes.

Durante el 2024 incursionó en la política como candidato a concejal por Punta Arenas, con una fuerte convicción de que el turismo y el rescate requieren más apoyo. Aunque no fue electo, planea presentarse nuevamente en las próximas elecciones, manteniéndose firme en sus ideales como representante del partido Republicano.

Monte Tarn: el Talón de Aquiles del turismo localUno de los temas que más le preocupa es la falta de prevención en sectores como Monte Tarn, ubicado a 70 km al sur de Punta Arenas, donde constantemente se pierden personas. Eduardo critica la falta de control, capacitación y concienciación para quienes recorren el lugar sin registrarse en Carabineros. “Movilizan helicópteros y rescatistas sin tener constancia de la salida de estas personas. Falta educación y responsabilidad”, asegura.



​Pide mayor involucramiento de las autoridades y empresas para capacitar a la población, especialmente a guías turísticos, y subraya que en la zona existen instructores capacitados, pero no cuentan con el respaldo necesario.

Próximos desafíos

Eduardo planea realizar capacitaciones en Peine, San Pedro de Atacama, Puerto Montt y Santiago, y en diciembre de 2025, colaborará con Bomberos de Tomé para impartir cursos especializados en rescate.

Lamenta que en Magallanes aún se prefiera traer instructores de otras regiones a un alto costo, cuando hay profesionales locales con vasta experiencia. La empresa Atlantic ha sido una excepción, apoyando su labor y acompañándolo en sus viajes, donde con orgullo porta la bandera de Magallanes como símbolo de su compromiso.

Vocación sin límites

Eduardo está dispuesto a enseñar en colegios, capacitar a jóvenes y niños, y brindar su conocimiento sin fines de lucro. Solo pide una oportunidad para contribuir con lo que mejor sabe hacer: preparar a otros para salvar vidas.

¿Quién es Eduardo Hernández Zenteno?“Eduardo es una persona súper humilde, que le gusta entregar conocimientos para ayudar a la sociedad. Si puedo enseñar a salvar una vida, genial”, responde con sencillez. }

Un hombre que cambió el mar por el bosque, pero que nunca abandonó su propósito: servir, rescatar y enseñar.







