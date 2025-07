INDUSTRIA DEL SALMÓN: ACTORES CLAVE PIDEN MAYOR CLARIDAD, DIÁLOGO Y VISIÓN DE ESTADO

Con el objetivo de proyectar desde el sur austral una agenda de desarrollo basada en la innovación, la sostenibilidad, la descentralización efectiva y un crecimiento económico con sentido territorial, se realizó en el Teatro del Lago de Frutillar la segunda edición del Salmón Summit. El evento, convocado por SalmonChile, reunió a más de 1.400 asistentes provenientes del ámbito gremial, político, académico y productivo. La jornada contempló paneles temáticos, espacios de diálogo público-privado y un debate centrado en los desafíos estructurales que enfrenta actualmente la salmonicultura chilena, con especial énfasis en propuestas orientadas a su reactivación y fortalecimiento de largo plazo.





En conversación con Salmonexpert, Álvaro Pérez, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de Mowi Chile, valoró positivamente la realización del Salmon Summit, destacando que “estas actividades son tremendamente valiosas para una conversación profunda de cuáles son las cosas que nosotros hemos hecho, el impacto que tiene la industria en la región y también lo que nos falta por hacer”. A su juicio, la instancia organizada por SalmonChile permitió abordar temas relevantes del sector y fortalecer el diálogo entre los distintos actores vinculados a la salmonicultura.

El ejecutivo remarcó la relevancia de que los candidatos presidenciales participaran directamente en el evento. “Es la primera oportunidad que tenemos de conocer a candidatos a la presidencia de la República en la región y enfocado en temáticas relacionadas con nuestra industria. Lógicamente que falta todavía la carrera política, pero se agradece la actividad”. Sin embargo, agregó que “tal vez falta que los candidatos se involucren más también, conozcan mucho más los procesos”.

​



Pérez también abordó las limitaciones del debate, expresando que “se hicieron algunas propuestas, sobre todo el tema de la permisología, temas de impuestos, pero siento que falta un debate en profundidad sobre la situación compleja que está enfrentando la industria. Estamos sobre regulados, tenemos una legislación para crecer, tenemos un problema con las ONG, tenemos complicaciones que no se resuelven fácilmente, y eso requiere un programa un poco más amplio que lo que se planteó”.





El ejecutivo enfatizó la necesidad de una política de Estado para la salmonicultura. “Quizás no sea un tema de gobierno de turno, sino algo más de Estado. Una industria tan importante para el país tiene que ser una política nacional. Y esa política nacional tiene que ser de Estado. Y eso es lo que nos falta, y yo creo que estamos en el momento de poder hacerlo”.





Ejercicio democrático

​



David Ulloa, gerente general de Imenco Aqua Chile, destacó la alta convocatoria del evento y la relevancia de su organización. “Hubo mucho interés. Esta es la segunda versión, por lo tanto, ya había un precedente donde también había sido muy exitoso. Por lo tanto, la expectativa ya estaba en alta, y esta vez se cumplió. Aquellos que tienen más probabilidad de ser el próximo presidente vinieron, lo que generó aún más atracción”.

​



En cuanto al contenido de las exposiciones, Ulloa expresó que “es valioso que se conversen estos temas, que son contingentes, donde hay distintas posturas. Creo que para todos los asistentes fue muy sano poder conversar, conocer de primera fuente aquellos temas y de qué manera los enfrentan los candidatos. Esta clase de espacios son necesarios, porque el ejercicio democrático exige eso, poner en la vitrina lo que cada uno cree que es lo mejor para el país”.

​



Respecto a los puntos comunes abordados durante el debate, el gerente general de Imenco Aqua Chile valoró que “hubo consenso al menos en cuestiones que son clarísimas, como la permisología, las trabas que ha tenido la industria, la falta de certeza jurídica en muchos casos, y también la importancia económica que tiene la industria del salmón para Chile”.

​



A su juicio, el diálogo no solo debe centrarse en cifras, sino también en el rol social de la actividad. “No solamente en la parte económica, sino en lo que significa desde el punto de vista del tejido social, de cómo los trabajadores, los proveedores y los productores, todos estamos involucrados”.

​



Ulloa también destacó un llamado hecho por Arturo Clément, presidente de SalmonChile, durante el evento. “Me pareció muy razonable y lógico lo que dijo respecto de que el próximo presidente venga nuevamente el próximo año. Eso también compromete a los candidatos, a lo que hoy día dijeron en público respecto de lo que piensan sobre la industria del salmón”.





Academia

​



La Dra. Javiera Cornejo, directora del Centro Colaborador CASA, valoró la calidad de la organización y de los temas abordados. “El evento me pareció espectacular, muy bien organizado. Creo que, como siempre, nos faltó tiempo para discutir, para conversar más, pero todos los temas que se trataron son temas muy relevantes de la industria”.

​



Destacó especialmente que las exposiciones no se quedaron en lo conceptual. “La innovación, pero no solamente como tal, sino cómo en concreto introducimos todas las innovaciones que nos encontramos en nuestro ecosistema para que sea más productivo”.

​



Desde su mirada como científica y académica, también subrayó la importancia de repensar las barreras que limitan el desarrollo del sector. “Al final del día nos damos cuenta de que aquí, la piedra de tope no es el capital humano, no es la capacidad de producción, sino que es la regulación. Y al final, a todos nos pasa lo mismo, desde donde trabajemos”.





Sobre la participación de los candidatos presidenciales, Cornejo fue crítica pero optimista. “Sabemos que todos van a prometer cosas. Pero yo, por lo menos desde mi vereda, veo súper esperanzador que existe una conciencia sobre la importancia y el peso de este rubro y se reconoce la necesidad de mayor colaboración intersectorial”.

​



“Todos, mencionaron en sus intervenciones la importancia de la colaboración público-privada con la incorporación de la academia. Es decir, ya existe una conciencia, por lo menos, de que, para poder crecer, para poder avanzar, tiene que ser una cosa que incorpore a todos los sectores. Y desde mi área, me gusta mucho que exista esta conciencia de que, sin la academia, sin la incorporación de la ciencia —pero la ciencia real, la ciencia que se vincula a las necesidades de la producción de los territorios— no vamos a poder avanzar”, puntualizó la académica de la Universidad de Chile.

​

Propuestas vagas

​



Por su parte, Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores del Salmón, valoró que algunos de los temas planteados en los paneles hayan puesto en el centro a las personas. “Yo creo que las primeras dos intervenciones apuntaron a lo que nosotros creemos que debe ser. Pero sin olvidar que el foco tiene que estar en la educación, en la formación y la edificación de los trabajadores”.

​



El líder sindical advirtió que el futuro traerá cambios profundos en el empleo, por lo que el Estado debe jugar un rol activo. “Quizás en el futuro cercano, la automatización va a hacer que se creen nuevos empleos, y especializar a los trabajadores va a ser fundamental. De ahí el Estado debe cumplir un rol muy importante. No como ahora, que para nosotros es una herramienta que no está actualizada. No se pueden lograr mejores objetivos si seguimos haciendo siempre lo mismo”.

​



Respecto del tono del debate, Santibáñez fue crítico. “Nos deja con un poquito de sin sabor, porque lo que uno menos espera es el enfrentamiento. Creo que el sarcasmo no tiene cabida actualmente en nuestro país. Las ideas tienen que estar bien fundamentadas y tienen que ayudar al desarrollo, principalmente de los habitantes. El Estado es, entre comillas, quien debe velar por esas condiciones”.

​



“Creo que las propuestas fueron bien vagas. Se habla de seguridad, que es un tema que a todos nos preocupa, se habla de la industria, de las relocalizaciones, pero esperábamos algo con más sustancia. Lo que queremos es impulsar algunas intenciones, pero queremos verlas plasmadas en los programas. Necesitamos un Estado que sea mucho más eficiente. Hoy día, bajo mi responsabilidad lo digo, el Estado es ineficiente en muchos aspectos”.

