DIPUTADO MATHESON IMPULSA PROYECTO PARA ENDURECER SANCIONES A QUIENES REALICEN CARRERAS CLANDESTINAS

​Luego que en el pasado mes de mayo hiciera un llamado a las autoridades de gobierno a tomar acciones concretas ante el aumento sostenido de carreras clandestinas en Punta Arenas, el diputado Christian Matheson, junto a su par, Francisco Undurraga, ingresó este lunes un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes cometen esta conducta en las carreteras y caminos del país, luego de la nula respuesta del Ejecutivo.



El parlamentario magallánico explicó que la “imprudencia del conductor y la conducción a velocidad imprudente continúan siendo las principales causas de siniestros con consecuencias fatales o lesivas, donde el 64% de los accidentes viales corresponden a la imprudencia del conductor”.



“Sumado a lo anterior, debemos considerar que si bien en 2022 se aprobó la ley que sanciona la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas, es posible detectar que no existe una pena que sirva como efecto disuasivo a la realización de las carreras clandestinas” agregó el legislador, junto con apuntar que una de las principales falencias del tipo penal vigente “radica en que se exige acreditar que el conductor participaba en una carrera o competencia no autorizada, lo que introduce un elemento subjetivo complejo de probar judicialmente”.



“A su vez, se ha identificado como una dificultad práctica la imposibilidad de vincular la infracción directamente con el conductor, lo que ha obstaculizado la eficacia de la persecución penal. En este contexto, se vuelve relevante incorporar mecanismos que permitan imputar responsabilidad de manera eficaz, especialmente cuando no se puede individualizar al autor de la conducta”, subrayó el diputado.



Por último, Matheson afirmó que “las carreras ilegales de vehículos motorizados han sido una problemática regional durante mucho tiempo, convirtiéndose en una conducta reiterada y persistente en el tiempo, con consecuencias particularmente graves, tanto en términos de seguridad vial como de afectación a la vida e integridad física de las personas”.



Matheson agregó que “en definitiva, lo que buscamos proteger con esta iniciativa es la vida y la integridad física de las personas, que pueden verse puestas en peligro por conductas de conducción temeraria. La realización de maniobras arriesgadas, deslizamientos, aceleraciones imprudentes o conducción a alta velocidad sin autorización, o en lugares no apto para ello, pone en grave riesgo la vida de terceros”.