"ESTAMOS FRENTE A ALGO QUE DA RABIA" DIPUTADO CARLOS BIANCHI CRITICA CON DUREZA AL DIRECTOR DEL SII Y CUESTIONA SU ROL EN EL ALZA DE CONTRIBUCIONES

Esta mañana, en una entrevista concedida al programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó diversos temas de contingencia nacional y regional con un tono de fuerte preocupación y crítica.

Uno de los puntos más controversiales fue su cuestionamiento al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), a raíz del no pago de contribuciones de una propiedad. Bianchi no escatimó en palabras: "no tiene moral, para llegar de nuevo al Congreso a la Comisión de Hacienda a decirnos nada de nada con respecto al SII, recaudación, metas que pueda tener la institución, este señor afecta directamente a la institucionalidad", afirmó. Además, lo responsabilizó por el incremento en el pago de contribuciones y apuntó directamente al ministro de Hacienda por no tomar cartas en el asunto: "el ministro de Hacienda tuvo que haber sido el primero en parar este acto que molesta, que irrita, que duele, no lo hace, estamos frente a algo que da rabia pero cuesta hacer algo".

En una reflexión más amplia, el parlamentario expresó su inquietud por la crisis institucional que, según él, atraviesa el país. "Ni Dios lo quiera estemos frente a un Estado fallido, ese concepto es grave, cuando tú ves que están siendo permeadas todas las instituciones, el gobierno, el Congreso, la justicia, las Fuerzas Armadas, las instituciones de seguridad, servicios públicos relevantes, cuando todo eso no responde estamos frente a un Estado fallido y ahí puede pasar cualquier cosa", señaló. Aunque precisó que aún "Chile está en una situación de relativo control no más de total control", enfatizó que la ciudadanía percibe estos hechos como un deterioro evidente de la institucionalidad.

Finalmente, Carlos Bianchi aprovechó la instancia para referirse a su recolección de firmas y su candidatura: "¡Permítanme representar a Magallanes una vez más! A quienes no saben, no pueden, vayan a la oficina, pregunten, y nosotros los atendemos con el mayor cariño". En contraste con otros políticos, sostuvo que "la diferencia de todos mis colegas que han pasado es que yo nunca me he ido, nunca he traicionado a la región, siempre he estado acá", reafirmando su compromiso con la zona: "algún valor tengo que tener como para continuar y fundamentalmente poner a disposición toda mi experiencia, es difícil, tengo que ganarle a la suma de los pactos...".





