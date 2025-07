​Una invitación a fomentar vínculos afectivos seguros y un aporte a la prevención del maltrato y el abuso infantil es el propósito del poemario ilustrado “Cuidándonos: Poemas para aprender a cuidar de mí y de los demás”, libro confeccionado por la psicóloga porvenireña Natacha Uribe Oyarzún, perita sexológica de la Dirección Regional del Servicio Médico Legal (SML) de Magallanes.

​

La profesional, con diez años en el SML, es Magíster en intervención psico jurídica y forense, tiene dos diplomados: en sexología clínica y en educación sexual y afectiva, y desde 2006 realiza peritajes, con experiencia previa en un programa DAM (Diagnósticos Ambulatorios) del ex Sename.



Esta obra autoeditada la comenzó durante el posnatal de su hijo en 2015. Motivada por videos musicales infantiles: “pensé en cómo transmitir prevención en abuso infantil en forma más lúdica. Primero pensé en canciones y después vi que era más factible poder plasmarlo en un libro en formato poemas”. A través de rítmicos poemas y coloridas ilustraciones, sus páginas invitan a niños y niñas en edad preescolar y del primer ciclo básico a descubrir sus derechos, expresar sus emociones, cuidar su cuerpo y aprender a decir “¡NO!” cuando algo no les guste.



Si bien fue concebido como material de lectura de padres a hijos, en el camino se vio potenciando una herramienta pedagógica y que podría ser empleado como soporte técnico en talleres y charlas preventivas, al alinearse el texto se alinea con los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño (igualdad, no discriminación, interés superior, desarrollo integral).



Como temas muy sensibles, la autora expresa que de partida la sexualidad es un tema tabú en Chile, difícil de abordar, marcado por un desconocimiento y una formación cultural marcada por lo religioso. “Por otra parte, tampoco contamos hoy día los adultos con las herramientas para abordar la temática de educación sexual con niños, entonces hay también muchas reticencias de padres y madres, de los mismos docentes para abordar este tema por la falta de herramientas y no caer en malas praxis. De manera que este libro pretender ser un recurso importante para poder apoyar en esta misión, la responsabilidad que tenemos de educar a nuestros hijos e hijas, a las niñas y niños que están cerca nuestro en estos temas, siempre con acompañamiento de adultos”.



Cada poema trata un tema específico como promoción de derechos, autocuidado, cuidado mutuo y de ahí temas más enfocados en la prevención de delitos sexuales y reparación. Si bien Natacha Uribe ya lo había terminado en 2017, ella seguiría después modificándolo a medida se iba interiorizando en otros temas -como lenguaje no sexista- y así fue reformulando algunos poemas para un lenguaje más inclusivo y sexo genérico.



El Dr. René Castro, Director Regional del Servicio Médico Legal destacó un trabajo personal hecho con mucho esfuerzo de parte de Natacha Uribe, que más allá de lo institucional, surge “de una tremenda generosidad, desde su inquietud e interés de desarrollar una herramienta que pueda servir para la prevención de los delitos de connotación sexual, preparando a niños y niñas pequeños en el conocimiento de sí mismos, y además conocer y apoyar tanto a ellos como a los demás”.



Al respecto, valoró una tremenda oportunidad desde el punto de vista de potenciar y dar realce a este esfuerzo, para potenciar un mejor trabajo al interior del SML y poder dar cabida a una inquietud de la funcionaria de desarrollar actividades que puedan servir de beneficio a otras instituciones. Para ello, se contactó con la Dirección de Comunicaciones del servicio para ver cómo visibilizar o hacer difusión de este material a través de actividades de vinculación con el medio, dentro de sus labores de promoción y prevención.



Por su parte, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, resaltó este trabajo y esfuerzo intelectual que hoy pone a disposición Natacha Uribe, fruto de una motivación personal y profesional, y que permitirá complementar la labor pericial que desarrolla en el SML con una inquietud académica en beneficio de la comunidad, digna de reconocimiento y que de paso prestigia el aporte de aquella institución en materia de acceso a la justicia.



Para aquellas personas interesadas en acceder a este libro, su autora se mostró disponible para poder compartir gratuitamente la obra literaria a través de su correo electrónico nluribeorazú[email protected] (en formato digital PDF), y por su intermedio señaló que toda persona interesada también puede contactarla en caso de quedar adquirir la versión impresa.