ROLLER HOCKEY DESDE EL FIN DEL MUNDO: MAGALLANES SE ABRE PASO EN LA LIGA NACIONAL

Equipos como Kotaix, Warriors y Aonikenk están luchando por visibilizar y consolidar el hockey patín en la región de Magallanes. Mientras tanto, sus jugadoras y jugadores se preparan intensamente para representar a Punta Arenas en la próxima competencia en Santiago.

Este deporte, conocido como roller hockey, es parte de la Liga Nacional de Hockey (LNH), una asociación de clubes de hockey patín en Chile que pertenece a la Federación Chilena de Hockey y Patinaje. Fue oficialmente constituida el 12 de octubre de 2005 y desde entonces ha ganado terreno, especialmente entre jóvenes, dando origen a una comunidad vibrante que lo practica a lo largo del país.

Desde Magallanes a Santiago El entrenador mexicano Yael Polo, quien trabaja con tres equipos de Punta Arenas, relata cómo las y los jóvenes deportistas han ido perfeccionando su nivel con el tiempo. “Han representado en distintos encuentros a la región de Magallanes. Tenemos jugadores con mucho talento y disciplina, pero el principal desafío sigue siendo la falta de recursos”, comenta.

A pesar del crecimiento del roller hockey en América Latina, el coach destaca que las infraestructuras y el apoyo institucional aún no están a la altura. “Quedé impresionado la primera vez que llegué a Punta Arenas. Hay mucho potencial, pero falta apoyo, falta un espacio adecuado para entrenar”, afirma.

Financiamiento con esfuerzo y creatividad La directiva de los equipos locales se ha movilizado por distintas vías para reunir los fondos necesarios: ventas durante el carnaval, eventos de comida mexicana y un próximo bingo son algunas de las iniciativas. Además, hacen un llamado a empresas locales que puedan colaborar con indumentaria deportiva, auspicio o cualquier tipo de ayuda.

“Una forma concreta de apoyar es con vestuario deportivo. Las empresas que quieran colaborar pueden hacerlo con sus marcas. Todo aporte es bienvenido”, señala Polo.

Delegación Magallánica rumbo a Santiago Los y las representantes que viajarán en agosto a Santiago a competir por Magallanes en la Liga Nacional son:

Dariego Pérez

Bastián Levet

Meybeline Velásquez

Aracely Barrientos

Franco Loaiza

Noemí Loaiza

Milena Monsalve

Mladen Monsalve

Pablo Salvó

Matías Pérez

Javiera Cárdenas

Joaquín Cárdenas

Julieta Díaz

Matías Daller

Eliza Martínez

Agustín Daller

Un llamado a no mirar al sur como algo lejano El viaje desde la región más austral de Chile no solo es largo, también es costoso. Pero eso no ha detenido el entusiasmo y compromiso de estos jóvenes, que se entrenan con pasión y sueñan con dejar en alto el nombre de Magallanes.

“El apoyo es fundamental. Tenemos deportistas con talento y ganas, pero necesitamos que más personas y entidades se sumen a este sueño. No se trata solo de competir, sino de abrir camino para las futuras generaciones”, concluye Yael Polo.



​



​