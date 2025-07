YERKO PUCHENTO ANUNCIA UN SÁBADO DE MUCHAS RISAS EN PUNTA ARENAS EN DREAMS

Irónico, sin filtros y directo. Eso caracteriza a Yerko Puchento, icónico opinólogo nacional, con experiencia en múltiples programas de televisión y escenarios chilenos, que regresa al casino de juegos de Punta Arenas.



Trayectoria



Inició su carrera en el programa "Venga conmigo", en 1996. Reconocido mayormente por sus personajes humorísticos como Peter Veneno Valdés (parodia del futbolista chileno Iván Zamorano) y Yerko Puchento, un crítico de actualidad y analista de chismes del mundo del espectáculo. "Ha sido un viaje maravilloso, de muchos cambios y personajes que me han llenado de orgullo y también de mucha experiencia. Mi profesión de actor me dio esa versatilidad para caracterizar a ciertas personalidades. Yerko es un "álter ego" de Daniel. Se parecen en varias cosas, pero también difieren en otras"; señaló.



Evento



El personaje, interpretado por el actor y comediante nacional Daniel Alcaíno, no esquivará ningún tema. Desde las primarias, el gobierno actual, los candidatos, las fundaciones y todo lo asociado a la contingencia nacional. “Ya conocen bastante, son muchos años en esto y cada visita al sur pasan cositas nuevas. Intentaremos, en una hora y 15 minutos, reírnos de todo y de todos. Y por supuesto también incorporaremos temas de la región de Magallanes, por eso lo primero que haremos cuando lleguemos a la ciudad será conversar con la gente para que nos cuente copuchas, reclamos y cosas sabrosas de la zona y sus autoridades. Cuando estuvimos el año pasado, fue entrete ver como el público se soltaba, tiraban sus "tallas". Cada región que visitamos tiene su idiosincrasia, su manera de ver la realidad”, expresó.



Sur



Para Alcaíno, estar en Punta Arenas es especial, ya que el paisaje y la conexión con el entorno sureño evoca sensaciones positivas. "El hotel y el casino son maravillosos. Todo moderno, la atención genial a todo nuestro equipo. El escenario te da esa sensación de intimidad con el público que te lleva a querer conectarte y soltar todo lo que tienes guardado. Uno nunca deja de tener ese cosquilleo antes de salir a escena. Al final es la magia de hacer teatro o televisión. Quiero que vengan, que se dejen sorprender y que traigan mucho estómago y aire, porque las risas sobrarán", aseguró Puchento.



Proyectos



El 2025 ha traído varios desafíos para el rostro, ya que continúa siendo figura importante en Chilevisión. "Yerko está contento en PH, la gente lo quiere por ser frontal, con ese toque humorístico y distendido para hablar de temas delicados como las licencias u otros escándalos, lo verán un tiempo más. A Daniel lo pueden ver en teatro de vez en cuando, los proyectos nunca se detienen. Durante los últimos años, hemos hecho obras con algunos colegas. Volví a hacer telenovelas en 2022, para una productora que prestaba servicios a Mega, así que bien. Me siento pleno y creo que tengo cosas por aportar aún a la contingencia", afirmó un frontal Daniel.

El evento de Yerko Puchento será este sábado 12 no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7 en Dreams Punta Arenas. El acceso es gratuito con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

