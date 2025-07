TRABAJADORES EXIGEN RESPUESTA URGENTE AL OBISPADO ANTE COLAPSO FINANCIERO DE FUNDACIÓN FIDE XI

​Estimados medios de comunicación:



Buenas tardes representante del sindicato de trabajadores Fide XII



Nos gustaría su ayuda para transmitir ya que nuevamente contamos con el dilema por la Fundación Fide XII por el no pago de nuestros sueldos, imposiciones y retención de impuestos de honorarios. Esta lamentable situación continua y las jefaturas no dan respuestas claras. Se han colocado las denuncias a la inspección del trabajo y lo único que se logra son multas y plazos para pago.



Nadie ampara a los trabajadores y realmente es una burla, el martes se nos citó a una reunión la cual la directora ejecutiva Pamela Chacón nos dijo que no hay fondos y la solución más viable era denunciar o renunciar por qué el sueldo de junio se pagaría recién el día 26 de julio Y que si no cumplimos con nuestras obligaciones se nos despedirá por incumplimiento de contrato. En nuestro establecimiento trabajamos con personas mayores lo cual es muy difícil por ética, moral y cariño a los hermanos mayores dejarlos desamparados y la fundación aprovecha esta situación.



En la reunión se llegó a un acuerdo más “justo” en el cual el martes con fecha 08/07/2025 se pagaría el 50% de los sueldos y tendríamos una jornada parcial para no afectar el funcionamiento de la casa del Samaritano, pero nuevamente no se cumplió con el pago en la fecha estipulada. Hoy en día no hay respuestas, justificaciones ni pagos.



Sabemos la mala situación económica de la fundación que no cumple con los plazos muchas denuncias y reclamos de todos sus trabajadores de todos los centros, así como deben finiquitos de los proyectos cerrados, como trabajadores no sabemos que hacer ni a quien recurrir.



Estas situaciones llevan más de un año y nadie hace nada



El desgaste psicológico y físico de nosotros de llegar a fin de mes es agotador nunca sabemos con certeza si nos pagarán o tendremos que esperar, la mayoría de los que trabajan son personas jóvenes, con hijos, arriendo, cuentas y no sabemos que decirles a nuestras familias, no podemos decir la fundación para quien trabajo no tiene dinero, además todos trabajamos por un sueldo para poder sustentarnos.



En conjunto a esto, por los múltiples déficits en distintas áreas como enfermería, aseo, cocina, mantenimiento del hogar y movilización no es posible brindar todos los cuidados que requieren nuestras personas mayores debido que hay falta de insumos, alimentos y la fundación no ha costeado nada de esto en los últimos meses y todo ha sido en base a donaciones. En cuanto a movilización se nos suspende convenio con radio taxi por no pago de este, perdiendo horas médicas y con otros profesionales, por lo que nuestros residentes se molestan y los trabajadores llevamos el mal rato e incluso insultos.

Actualmente contamos con 32 trabajadores, 18 trabajadores contratados y 14 trabajadores a honorarios, los cuales nos encontramos en iguales condiciones, esperando los correspondientes pagos.



Obispado esperamos su respuesta haciéndose cargo de la situación que se presenta con los trabajadores.