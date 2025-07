EX JEFE DE LA UNIDAD PSICOSOCIAL DEL DAEM FUE NOMINADO COMO DIRECTOR DE MIGRACIONES EN MAGALLANES, EN MEDIO DE FALLO JUDICIAL POR MALTRATO LABORAL

En el 2021, se presentó ante el tribunal laboral, una demanda en contra del ex jefe de la Unidad Psicosocial y de Convivencia Escolar del DAEM de Puerto Montt, y quien también fue el ex presidente comunal de la Democracia Cristiana, Oscar Valenzuela, en donde se le acusó en primera instancia de maltrato y hostigamiento laboral.

Tras varias investigaciones y donde la acción judicial se extendió al ex director del DAEM, Albán Mancilla y al ex jefe comunal, Gervoy Paredes, por no actuar debidamente en este proceso, en el 2024, el tribunal acreditó los hechos denunciados y ordenó por esto el pago de 20 millones de pesos a la víctima por vulneración de su integridad psíquica, su derecho a no discriminación y su derecho a la honra.

Posterior a ello, el municipio presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones, quien hace poco confirmó el fallo en estas materias. Así lo comentó la abogada litigante, Claudia Téllez, quien patrocina a la funcionaria afectada.

​En este sentido, la representante de la funcionaria municipal, señaló que actualmente los implicados se mantienen fuera de sus cargos. Pero lo que más lamenta comentó, es que el principal implicado de esta denuncia, y en medio del escándalo que se generó con este episodio, Oscar Valenzuela fue apartado de su cargo y trasladado a otra parte del país. Téllez indicó que, gracias a la gestión efectuada desde su partido político, pudo obtener el cargo de director regional de migraciones en la región de Los Lagos

La abogada comentó que es posible que el municipio pueda presentar alguna apelación, esta vez ante la corte suprema, lo que supondría un año más de tramitaciones legales, retrasando la indemnización otorgada en favor de su representada.

En cuanto a lo sucedido con Valenzuela y su nominación como director regional de Migraciones en la región de Magallanes, la jurista comentó que se debe hacer una solicitud a través del municipio en contraloría, para que se pueda explicar esta situación.

Especificó que estas causas son públicas, por lo que quienes hicieron el proceso de ingreso o aceptación en el cargo a Valenzuela, podían contar con acceso a estos antecedentes.

Como radio reloncavi, hicimos las consultas tanto al municipio como a la dirección de migraciones, con la idea de responder el cuestionamiento efectuado por la parte demandante, de cómo accedió a este cargo, con una causa judicial en curso y con un fallo.

Desde ambas instituciones se comprometieron a entregar una pronta respuesta.

Fuente: reloncaviradio.cl

