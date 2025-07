EL HÁNDBOL RESISTE EN MAGALLANES: SIN APOYO DEL IND, JÓVENES TALENTOS BUSCAN OPORTUNIDADES FUERA DE LA REGIÓN

​Mientras el hándbol crece en otras partes del país, en Magallanes la disciplina lucha por sobrevivir. La historia de Constanza, seleccionada nacional, refleja la falta de apoyo local y el esfuerzo individual que sostiene el deporte en la zona más austral de Chile. Constanza, una joven deportista magallánica y actual seleccionada nacional de hándbol, es el reflejo del sacrificio y la pasión por un deporte que, pese a su crecimiento a nivel nacional, aún no encuentra el respaldo necesario en la Región de Magallanes. Con escasas oportunidades de desarrollo local y sin apoyo del Instituto Nacional del Deporte (IND), la atleta debe trasladarse a Santiago para continuar su formación, enfrentando desafíos logísticos, económicos y emocionales. “Acá no hay una estructura sólida para el hándbol. Los espacios, los recursos y las oportunidades son mínimas. Pero el talento está”, comenta Javier Cárdenas, su entrenador, quien ha sido clave en su desarrollo y en el de otros jóvenes que, como Constanza, han demostrado que el potencial magallánico en esta disciplina existe. La situación no es nueva: el hándbol ha sido históricamente invisibilizado en Magallanes, a pesar de contar con jugadores y entrenadores comprometidos, y resultados prometedores en competencias nacionales. Sin embargo, la falta de apoyo institucional ha generado una desventaja evidente respecto a otras regiones del país. Para Constanza, el camino no ha sido fácil. A su corta edad, ha tenido que dejar su hogar y trasladarse al centro del país para entrenar con mayor regularidad y a un nivel competitivo que en Magallanes aún no se puede alcanzar. “No debería ser necesario salir de tu ciudad para poder crecer en el deporte que amas”, afirma con convicción. Desde el equipo técnico y la comunidad del hándbol en Punta Arenas, el llamado es claro: se necesita una mayor presencia y compromiso del IND para desarrollar el deporte en la región, generar instancias formativas, competencias locales y, sobre todo, asegurar que jóvenes promesas como Constanza puedan seguir entrenando y representando a Magallanes sin tener que abandonar su tierra. El hándbol sigue vivo en Magallanes, pero sobrevive gracias a la pasión de sus protagonistas. Hoy, más que nunca, requiere del impulso y el reconocimiento que merece.







